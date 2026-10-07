Ueno Bank: “Bachi” asegura que hoy recibirán respuesta del BCP y evita responder sobre informe secreto

Hoy vence el plazo para que el BCP responda a la Cámara de Senadores ante el requerimiento de 28 pedidos de informes sobre facilidades y preferencias otorgadas a Ueno Bank, banco perteneciente al holding de empresas del que el Presidente de la República, Santiago Peña, era accionistas aún estando en funciones.

La iniciativa apunta a transparentar si la entidad —que captura US$ 850 millones de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como también evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz. Esto tras darse a conocer la existencia de un informe que la entidad reguladora mantuvo en secreto que advierte de excesos y faltas del banco, elaborado por Fernado Rivarola, exgerente de la Superintendencia de Bancos.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, fue abordado sobre la remisión del informe a la cámara, a lo que respondió que se comunicó con las autoridades del BCP, quienes le aseguraron que remitirían hoy el informe requerido.

“Tenemos hasta las 23 horas y 59 minutos y 59 segundos, según la ley. Entonces, el Congreso, el Senado va a estar abierto. Eso coordiné con el secretario general para la recepción. También me comuniqué con los directivos del Banco Central, como es un tema de interés. Entonces, tenemos la certeza de que va a haber respuesta hoy a todos los pedidos de informes que ha redactado y aprobado la plenaria de los diferentes bancos”, aseguró.

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“Bachi” habla de “secreto bancario” como normativa que “protege” al BCP

El documento que autoridades del gobierno de Santiago Peña mantienen en secreto, al menos desde julio de este año, confirma que el citado banco ha estado realizando préstamos a empresas vinculadas, superando el tope legal permitido, según la primera y la última página del informe que recibió nuestro diario.

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Al ser consultado sobre estos excesos y faltas, el presidente del Senado respondió que primero necesita la respuesta del BCP.

“Necesito primero la respuesta del BCP, o si no voy a opinar, ‘vamos a hacer tal cosa’ y no va a ser lo que vamos a obrar nosotros, primero. Tengo entendido también, en base al informe, después nos tenemos que reunir con los asesores jurídicos y con los colegas a establecer si eso puede ser estudiado en mesa directiva o en una sesión reservada”, refirió.

También le consultaron si es que todo el directorio del BCP debería renunciar en caso de confirmarse las irregularidades por parte de Ueno Bank, a lo que respondió que primero, deben recibir las respuestas en base a las normativas jurídicas de la entidad, entre las cuales resaltó el secreto bancario.

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“Primero, recibir las respuestas del BCP en base a las normativas jurídicas, porque también hay que entender que hay normativas jurídicas que protegen al Banco Central del Paraguay. La Ley Orgánica donde uno los temas importantes y capitales es el secreto bancario. Entonces, vamos a ver las respuestas primero. No quiero hacer futurología sin tener en mano todavía la respuesta”, explicó.

“Bachi” evitó responder sobre informe Rivarola

Recordó que por ley está establecida una prórroga de 15 días más para la respuesta de las instituciones, lo cual es automático, aunque insistió en que hoy llegaría la respuesta.

Sobre las dudas que podría generar en el control del sistema financiero, dijo que “hay una seguridad en el sistema financiero. No podemos hablar que hay una una crisis y ser irresponsables. Podemos producir una corrida, una estampida de ahorristas y creo que el Paraguay no merece eso. Entonces, vamos a ser responsables, empezando por el Congreso. Vamos a esperar la respuesta y después nosotros vamos a comunicarle a ustedes”.

Cuando le insistieron con respecto al informe de Fernando Rivarola, exgerente de la Superintendencia de Bancos del BCP, que fue designado como como Miembro del Directorio de la Agencia Financiera y Desarrollo (AFD) desde el 6 de julio de 2026, dijo “no le conozco al tal Rivarola” e inmediatamente se excusó en seguir hablando con los medios de prensa al alegar que se tenía que ir para iniciar la sesión de la cámara.