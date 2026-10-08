Mesa directiva del Senado abrió el informe del BCP y esto dice el documento

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, dio a conocer la apertura del documento con las respuestas del BCP. ABC Color accedió al documento, que se da a conocer a continuación:

Ayer llegó al Congreso el informe remitido por el BCP al Congreso sobre actividades de entidades bancarias, entre las que se encuentra una ligada al entorno del presidente de la República Santiago Peña y beneficiario de varias licitaciones públicas a pesar de no cumplir con las condiciones requeridas, y de otras entidades que componen el sistema financiero.

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En un primer momento, “Bachi” anunció que recién el lunes se realizaría la apertura del sobre y la socialización a la Mesa Directiva. Luego, indicó a través de Twitter que el acto se realizaría mañana viernes a las 09:00.

URGENTE | 🔴 Abrieron el informe del BCP



📌 El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, abrió y socializó con la Mesa Directiva el sobre que contiene los informes del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank y otras entidades bancarias.



🔸 También anunció una… pic.twitter.com/MLmuVjLkak — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 8, 2026

Finalmente, convocó a la mesa directiva del Congreso para este mediodía y abrió y compartió el documento. La decisión se da luego de la presión de varios sectores.

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Reunión reservada para mañana

El titular del Parlamento nacional anunció que mañana a las 09:00 se dará una reunión reservada con autoridades del BCP sobre el informe.

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“Se va a hacer una reunión reservada y se va a comunicar después por conferencia de prensa el resultado de esa reunión, pero certificar de que el sistema financiero paraguayo goza de buena salud. No pasa de un pedido de informe para que nosotros, los colegas senadores, también estemos enterados de algunas cuestiones normales que sucede en el sistema financiero”, aseguró Bachi.

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“Es una lucha de poderes”

La senadora Lilian Samaniego insistió en su postura de que esto se trata de una guerra de poderes entre un sector que está perdiendo poder y otro que lo está ganando dentro de la misma facción que sería el oficialismo colorado.

“Lo importante es que mañana la gente responsable del Banco Central venga a exponer sobre el informe que enviaron para darle esa tranquilidad a la ciudadanía, porque sabemos que el día de hoy empezaron a retirar sus ahorros y su dinero”, subrayó.