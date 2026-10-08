BCP-Ueno: Secreto bancario no puede convertirse en secreto institucional, dice Mauricio Espínola

El diputado abdista, Mauricio Espínola cuestionó el extremo secretismo y la hasta amenaza del Banco Central del Paraguay (BCP) para que no se filtre la respuesta al pedido de informes del Senado sobre Ueno Bank, a tal punto que el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez dijo que lo mantendrá guardado bajo 7 llaves hasta analizar qué hacer con la mesa directiva de la Cámara Alta.

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“Llegó el informe del BCP 31 fojas, en sobre cerrado y reservado hasta la Mesa Directiva. (...) ¿Será información bancaria o el ántrax de la transparencia? ¿O habrá que abrirlo con traje de bioseguridad, por si trae la nueva cepa del COVID?”, ironizó Espínola, apuntando a que como en ningún otro caso hay un secretismo extremo sobre esta información.

Su ironía también era con referencia a que “Bachi” Núñez, en una primera conferencia de prensa había anunciado que “dormiría con el informe” hasta el lunes, fecha ordinaria para la reunión de la mesa directiva del Senado, pero luego, ante la avalancha de especulaciones, optó por convocar a una reunión extraordinaria mañana a las 9:00 para abrir el sobre con los datos.

“Más allá de la broma, como parlamentario seguiré insistiendo en algo muy serio: el secreto bancario no puede convertirse en secreto institucional. La supervisión y el control del BCP deben estar a la altura de la confianza que los paraguayos depositamos en el sistema financiero”, acotó Espínola.

Esto hace referencia a que el pedido de informes surge precisamente por el ocultamiento del conocido como “informe Rivarola” por parte del BCP, donde se advertía de presuntos y graves quebrantamientos de las normas a favor de Ueno Bank, banco de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

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Para Espínola, la única manera en que el BCP a estas alturas demuestre confianza, es ver ese pedido de informes y que en este caso, no se puede alegar “secreto bancario” para encubrir a una institución que puntualmente tiene la obligación de controlar el sistema financiero, y peor aún, en este caso, a una entidad bancaria que maneja miles de millones en fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).