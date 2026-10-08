Ueno Bank: Lilian habla de una “guerra de poder” que pone en riesgo al sistema financiero

Samaniego sostuvo que el documento, ingresado a la Cámara Alta, debió ser analizado de forma inmediata para brindar tranquilidad a los clientes del sistema bancario y no dilatarse durante días.

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Esta postura se da tras el anuncio del titular del Congreso, Basilio Núñez, sobre el tratamiento del tema, el cual inicialmente fue agendado para el lunes y posteriormente adelantado para mañana ante la presión de diversos sectores.

Mantuve contacto con varios colegas @SenadoresPy y convocaremos mañana a las 09:00 una reunión de la mesa directiva, con participación abierta a los senadores interesados. Allí socializaremos el informe remitido por el @BCPPY — Bachi Nuñez (@bachinunezpy) October 8, 2026

“La ciudadanía merece certeza sobre sus depósitos”

La parlamentaria afirmó que la falta de celeridad por parte del oficialismo busca mantener en incertidumbre a la población. “La ciudadanía que tiene depósitos en los bancos se merece tener la certeza de que están garantizados sus ahorros. Ayer llegó el informe, hoy tenían que haber convocado a la mesa directiva. ¿Por qué esperar tanto tiempo para abrir el sobre?”, cuestionó.

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Asimismo, instó al Banco Central a asumir una postura más transparente frente al público. “El BCP también tiene que dejar de esconderse tras el secreto bancario y tiene que informar a la ciudadanía cómo estamos. Nosotros nos debemos a los ciudadanos paraguayos”, remarcó.

Disputa interna

En relación con el trasfondo del conflicto, la senadora calificó la situación como un enfrentamiento entre facciones con intereses económicos y políticos. “Esto es una guerra de poder de grupos poderosos: uno que está perdiendo el poder y otro que lo está consolidando. Es una puja entre Santiago Peña y Horacio Cartes”, aseveró.

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La legisladora remarcó que esta disputa perjudica la credibilidad internacional del mercado paraguayo, construida a lo largo de los últimos años. “El sistema financiero de Paraguay es fuerte y sólido, fuimos evaluados a nivel internacional y dos calificadoras muy importantes, como Moody’s y Standard & Poor’s, nos dieron el grado de inversión. Hoy están poniendo en riesgo la imagen país con una disputa política”, concluyó.