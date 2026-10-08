¿Cuándo abrirán el informe del BCP sobre Ueno y otros bancos?: “Bachi” reculó tras conferencia

Hace pocas horas, tanto el Banco Central del Paraguay (BCP), como el titular del Congreso, Basilio Núñez, confirmaron el envío y la respectiva recepción del informe solicitado por la Cámara de Senadores respecto a las operaciones de entidades bancarias, entre ellas Ueno Bank.

En ese sentido, “Bachi” Núñez, anunció a través de sus redes sociales una conferencia de prensa para brindar “detalles” este jueves. Sin embargo, en la rueda con periodistas, el cartista dijo que el sobre cerrado enviado por el BCP se abriría recién el lunes de la semana que viene durante la reunión de la Mesa Directiva.

“Este documento que tenemos acá y que está en un sobre cerrado firmado por el presidente del BCP, como establece también la ley. Vamos a abrirlo el lunes en reunión de Mesa Directiva con los colegas senadores, con la presencia de asesores también jurídicos del Congreso para hacer una hoja de ruta al respecto (...) Nadie abrió. Vamos a poner con siete llaves y le vamos a entregar al secretario general”, manifestó.

Ante la insistencia de los comunicadores sobre el porqué de la postergación, teniendo en cuenta la relevancia del contenido, el parlamentario fundamentó que el objetivo es precautelar la información sensible.

“Tengo que resguardarme primero esta información. ¿O qué queremos? Queremos producir una estampida de ahorristas de diferentes bancos (…) Entonces, yo no quiero ser culpable de una especie de terrorismo financiero siendo que no existe”, dijo.

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“Voy a dormir con el informe”

Presionado por los medios sobre la cantidad de días que transcurrirían hasta que se pudiera poner el informe a conocimiento de los senadores y cómo se resguardaría el secreto hasta entonces, “Bachi” expresó que de ser necesario, dormiría con el documento.

“Voy a dormir con el pedido de informe. Es una forma literal. No puedo decirte dónde voy a guardar. Yo creo que vamos a precautelar desde el Congreso como seguridad”, indicó.

El titular del Congreso manifestó que se comunicó con sus colegas y llegaron al acuerdo de reunirse el lunes, a fin de contar con el dictamen de los asesores del Parlamento. Esto último causó confusión, ya que entonces, la versión de que el documento se guardaría “bajo siete llaves” no iba a ser tan así.

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Reculada y adelanto de convocatoria

Pocos minutos después de la conferencia, el presidente del Congreso se pronunció a través de su cuenta en X, donde anunció que la reunión de Mesa Directiva se realizará finalmente este viernes 8 de octubre.

Mantuve contacto con varios colegas @SenadoresPy y convocaremos mañana a las 09:00 una reunión de la mesa directiva, con participación abierta a los senadores interesados. Allí socializaremos el informe remitido por el @BCPPY — Bachi Nuñez (@bachinunezpy) October 8, 2026

“Yo adelanto porque se decidió en mayoría con los colegas. Me comuniqué con varios, quieren venir”, dijo Basilio Núñez en el desarrollo de una nueva rueda de prensa tras el cambio de postura.

“En nada modifica que nos reunamos mañana, que socialicemos (...) En principio, hacer un documento que se le entrega a cada senador que participe en la reunión y a partir de ahí cada colega senador va a ser responsable”, dijo.

Asimismo, Núñez confirmó que la reunión será de carácter reservado, pero abierta a los 45 senadores que quieran participar; posteriormente se convocará a una nueva conferencia de prensa, indicó.

Consultado sobre las acciones que podrían tomar en caso de que se confirme que hubo permisividad por parte del BCP, el titular del Congreso señaló que no se puede adelantar ningún tipo de postura.

“No quiero adelantar ninguna conducta. Nosotros vamos a reunirnos mañana, adelantamos, por eso cedí esta entrevista y ya está comunicado”, manifestó.

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