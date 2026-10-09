Gustavo Leite responde a Lilian Samaniego: “No caeré en su juego de sicariato político”

El senador cartista Gustavo Leite respondió a las acusaciones de Lilian Samaniego (ANR, disidente), quien lo responsabilizó de generar incertidumbre en el sistema financiero paraguayo y lo tildó de “antipatriota” en medio de la disputa vinculada a los bancos Ueno y Basa.

A través de un mensaje, Leite afirmó que no entrará en la confrontación con su colega y calificó los cuestionamientos como un intento de ataque político.

“No caeré en su juego de sicariato político”, expresó el senador de Honor Colorado, quien también ironizó sobre el hecho de que Samaniego lo haya puesto a la altura del expresidente Horacio Cartes y de otros referentes políticos.

“Agradezco que Lilian me ponga a la altura de Horacio Cartes y otros referentes políticos para sus disparos”, manifestó.

Leite desafía a Lilian Samaniego a presentar propuestas

El legislador cartista sostuvo que continuará trabajando en sus objetivos políticos y reclamó a Samaniego que plantee propuestas concretas en lugar de lanzar acusaciones. “Seguiré trabajando para que cambiemos... porque si no nos van a cambiar”, afirmó.

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En su respuesta, Leite mencionó cuatro áreas en las que espera debatir con la senadora: economía, gestión pública, educación y salud. “Cuando ella tenga alguna propuesta sobre economía, gestión, educación o salud debatiremos con mucho gusto”, señaló.

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Finalmente, el senador lanzó una crítica directa a su colega: “¡Menos ataques para hacer favores y más propuestas para el bien del país!”.

Leite no respondió de manera específica, en el mensaje difundido, a la acusación de Samaniego sobre un supuesto interés particular vinculado a un banco.

¿Por qué Lilian Samaniego acusó a Gustavo Leite?

La controversia se produjo luego de que Samaniego responsabilizara a Leite por la incertidumbre que, según sostuvo, se generó entre los ahorristas a raíz de las disputas entre sectores de poder vinculados a ueno y Basa.

“El responsable de esta zozobra, de esta incertidumbre, empezó el senador Gustavo Leite, porque tiene un interés con un banco, que ustedes van a averiguar cuál”, había afirmado la senadora.

Samaniego calificó de “antipatriota” la conducta que atribuye a Leite y cuestionó que las diferencias internas del oficialismo colorado terminen afectando la confianza de la ciudadanía en el sistema financiero.

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La legisladora también pidió que las disputas se resuelvan dentro del ámbito político y no se trasladen a las instituciones ni a los ahorristas.

“Lleven a sus peleas y solucionen sus peleas, como lo dicen folclóricamente en el quincho”, expresó, en alusión a las diferencias entre referentes del oficialismo.