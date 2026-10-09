Lilian acusa a Gustavo Leite de generar zozobra financiera y lo tilda de “antipatriota”

“El responsable de esta zozobra, de esta incertidumbre, empezó el senador Gustavo Leite, porque tiene un interés con un banco, que ustedes van a averiguar cuál”, afirmó Samaniego, quien atribuyó el conflicto a intereses particulares y cuestionó que las diferencias internas del oficialismo terminen afectando la confianza de la ciudadanía.

La legisladora sostuvo que la tranquilidad de los ahorristas debe estar por encima de las disputas entre grupos de poder. Según señaló, la controversia provocó preocupación entre ciudadanos que tienen sus ahorros depositados en distintas entidades bancarias, incluidos jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS). “Eso es ser antipatriota”, expresó al referirse a la actuación que atribuye a Leite.

Lilian Samaniego pide resolver la pelea en el “quincho”

La senadora cuestionó que la disputa entre referentes del mismo movimiento político haya alcanzado al sistema financiero y reclamó que las diferencias se resuelvan fuera de las instituciones y sin generar temor entre los ahorristas.

“Lleven sus peleas y solucionen sus peleas, como lo dicen folclóricamente en el quincho”, manifestó Samaniego, en alusión a las disputas internas del oficialismo colorado.

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La legisladora remarcó que el conflicto no fue impulsado por la disidencia colorada ni por la oposición, sino que, según su interpretación, se originó entre referentes de Honor Colorado.

En ese contexto, mencionó a Gustavo Leite, Antonio Barrios y al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, como los senadores de ese sector involucrados en la controversia. “¿Cómo van a llevar la pelea a lo más sólido que tiene el Paraguay, que es su sistema financiero?”, cuestionó.

Advierte sobre el impacto en los ahorristas y la imagen del país

Samaniego afirmó que la controversia no solo genera preocupación entre los clientes bancarios, sino que también puede perjudicar la imagen internacional de Paraguay.

La senadora destacó el grado de inversión otorgado al país por las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s y sostuvo que la reputación financiera paraguaya es resultado de un proceso de construcción de largo plazo.

“Afecta la imagen país que se construyó desde hace 20 años”, manifestó, al cuestionar que las diferencias políticas y económicas puedan poner en riesgo la confianza alcanzada.

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También relató que recibió mensajes de jubilados y ciudadanos preocupados por sus depósitos, especialmente de personas que le preguntaron si debían retirar su dinero del banco ueno. “Tenemos que retirar nuestra plata”, recordó que le planteaban algunos de los ciudadanos que la contactaron.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que dependen de sus ahorros y de sus ingresos jubilatorios.

Samaniego pidió la presencia del Banco Central

La senadora explicó que solicitó adelantar la reunión y convocar a representantes del Banco Central del Paraguay (BCP) para contar con información técnica sobre la situación. Según indicó, estaba prevista la presencia del funcionario interino de apellido Mora y del superintendente de Bancos.

Samaniego sostuvo que pidió acelerar la convocatoria para evitar que la ciudadanía tuviera que esperar hasta el lunes para recibir explicaciones. “¿Y la ciudadanía? ¿Y la gente humilde?”, insistió al justificar su pedido de una respuesta rápida.

La legisladora afirmó que el sistema financiero paraguayo atraviesa un momento sólido, argumento que atribuyó a los indicadores económicos, a las evaluaciones internacionales y a las consultas con técnicos que la asesoran.