Transición municipal: Soledad Núñez evaluará datos de la Comuna y ratifica cambios en PMT y caja de jubilados

En el marco del proceso de traspaso de mando municipal, la intendenta electa de Asunción, Soledad Núñez, mantuvo una reunión de trabajo con el actual jefe comunal, Luis Bello, para coordinar los ejes de la transición administrativa.

Tras el encuentro, Núñez destacó la apertura institucional y enfatizó la urgencia de comenzar a trabajar por la ciudad. Señaló que el intendente saliente le aseguró que deja la municipalidad con 8.500 funcionarios (menos de los que recibió) y con recursos en caja para cumplir con los compromisos de salarios y aguinaldos, datos que su equipo deberá verificar.

“Buena predisposición para entregar la información y los datos que vamos a estar solicitando por nota a partir de hoy”, expresó la futura máxima autoridad municipal al referirse a la predisposición del equipo saliente para facilitar el acceso a la información financiera y operativa del municipio.

Núñez remarcó que el equipo de transición ya se encuentra trabajando activamente, bajo la premisa de que la capital requiere acciones inmediatas: “No hay tiempo que perder. Asunción tiene que comenzar a levantarse de nuevo, entonces, esta etapa de transición, contarle a la ciudadanía es muy importante”.

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Asimismo, aclaró el alcance institucional de esta etapa preliminar, subrayando que el equipo entrante se encuentra preparando el terreno técnico y operativo para la asunción formal. “Todavía no tomamos el liderazgo de la municipalidad, pero sí es importante poder acceder a datos que nos permiten ajustar las tuercas para las primeras medidas que vamos a arrancar el 3 de noviembre”, sostuvo.

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Promesas por cumplir

Por otra parte, Núñez ratificó que la situación de los jubilados municipales y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estarán al frente de su agenda. “Yo contaba que al ingresar a la institución me encontré con una funcionaria a la que saludé, 29 años de antigüedad, está esperando jubilarse y simplemente no lo puede hacer”, mencionó.

En esta línea, adelantó que buscará impulsar soluciones institucionales: “Vamos a trabajar para la sostenibilidad de la caja aunque no dependa del Ejecutivo. Lo que nosotros vamos a hacer es posicionar este tema en la agenda pública, vamos a ejercer la presión sana para que el Congreso pueda también aprobar una intervención a la caja de jubilados municipales”.

Indicó que la idea es que se puedan esclarecer las cuestiones administrativas y velar porque los jubilados puedan verdaderamente jubilarse. Estamos hablando de un derecho de los trabajadores que prestaron servicio por muchos años”.

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Consultada sobre el rol de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y los compromisos asumidos en su plataforma, Núñez aseguró que todas las iniciativas delineadas en su programa serán ejecutadas.

“Vamos a trabajar todas las promesas electorales de campaña, las vamos a trabajar para cumplir, desde la PMT, los buses universitarios, en el trabajo que queremos hacer también con los emprendedores, o sea, todo esto está en nuestra agenda y vamos a comenzar a trabajar a partir del 3 de noviembre”.