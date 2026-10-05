Las promesas de Sole Núñez para llegar a la Municipalidad de Asunción

Tras lograr una histórica victoria y poner fin a años de hegemonía del Partido Colorado en Asunción, Soledad Núñez se prepara para ser proclamada victoriosa y asumir oficialmente la jefatura de la Municipalidad de Asunción el próximo 3 de noviembre. La futura intendenta recibirá una institución financieramente en ruinas, ahogada por las deudas, con servicios públicos colapsados y la confianza ciudadana destruida tras los escándalos de corrupción que terminaron con la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Para hacer frente a esta pesada herencia, la próxima jefa comunal encaró su campaña con una hoja de ruta con 5 ejes temáticos, 5 estrategias específicas, 50 proyectos estrella y un banco de 500 soluciones puntuales con la mirada puesta en los 500 años que la ciudad cumplirá en 2037.

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La propuesta de Núñez busca atacar de raíz los vicios que arrastra el municipio asunceno desde hace décadas. El plan se sostiene sobre cinco pilares centrales: Asunción se ordena, sobre la transparencia y trámites ágiles; Asunción se limpia, basado en la recolección inteligente y fin de los basurales; Asunción se mueve, trabajo en bacheo permanente y ordenamiento del tránsito; Asunción que cuida, basado en la recuperación de plazas y seguridad comunitaria; y Asunción que produce, enfocado en la reactivación del Centro Histórico y apoyo a emprendedores.

Adiós al cepo, concurso de méritos y el fin de la PMT recaudadora

Entre las medidas más drásticas que contempla el programa de gobierno de Núñez figura la reestructuración profunda de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). El plan apunta a desmantelar el modelo actual, conocido entre los conductores por su fin puramente recaudador y los constantes pedidos de coima en las esquinas.

Nuñez también plantea la eliminación del uso del cepo, la depuración del personal, la fijación de reglas escritas de actuación y la llegada de mandos técnicos elegidos con criterio profesional.

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En materia de movilidad, la promesa incluye una auditoría de la red de semáforos, el fin de los baches mediante cuadrillas permanentes y la creación de un Plan Maestro de Veredas accesibles para los peatones.

En el ámbito de la administración interna, la futura intendenta prometió barrer con el clientelismo que infló la masa salarial de la Comuna. El compromiso asumido establece que todos los cargos técnicos se cubrirán únicamente por concurso público de oposición, con jurados externos y resultados publicados a la vista de la gente.

De esta forma, la nueva gestión busca cerrar las puertas a los operadores políticos y planilleros que desangran el presupuesto municipal año tras año.

Promete cierre de cajas paralelas y datos abiertos al día

Soledad Núñez prometió cerrar de forma inmediata todas las cajas paralelas y los circuitos informales de recaudación. Asimismo, la Comuna implementará un portal único de ingresos y gastos en tiempo real, donde la ciudadanía podrá verificar a diario en qué se gasta cada guaraní pagado en impuestos, junto con las licitaciones, el avance de las obras y los contratos vigentes.

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El paquete de reformas incluye además la creación de la Unidad de Recuperación de Recursos Municipales, una oficina encargada de rastrear y recuperar judicialmente el dinero desviado, los terrenos municipales malvendidos y los bienes comunales que fueron robados en administraciones anteriores.

En paralelo, la gestión entrante buscará una renegociación transparente con los tenedores de bonos para aliviar la carga financiera y evitar la quiebra definitiva del municipio.