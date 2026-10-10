Autoridades del BCP evitan transparentar el caso de Ueno Bank y solo confirman sumario

El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Miguel Ángel Mora; el superintendente de Bancos, Holger Insfrán; el miembro del directorio Marco Aurelio González y el gerente general de la Unidad Jurídica, Aldo Javier Rodríguez, se reunieron ayer por más de cinco horas de manera reservada con varios senadores para tratar el informe que la entidad monetaria remitió al Congreso Nacional. El presidente de la banca y expresidente de la otrora Financiera Ueno, Carlos Carvallo, argumentó estar de viaje, motivo por el cual no asistió.

Durante el encuentro, los legisladores indagaron sobre los aparentes excesos en los límites regulatorios y la cesión de una cartera de créditos de Ueno Bank a favor de Vinanzas SA, ambos parte del ecosistema empresarial del Grupo Vázquez SAE. Algunos de estos temas fueron respondidos a medias en el pedido de informe escrito que el BCP le remitió a la Cámara Alta.

Al concluir la reunión, las autoridades de la banca matriz ofrecieron una conferencia de prensa marcada por evasivas argumentando el secreto bancario. Además de la constante interrupción del miembro del directorio Marco Aurelio González.

El presidente interino del BCP, Miguel Mora, argumentó que la Superintendencia de Bancos actuó de forma preventiva al detectar supuestas irregularidades operativas de la entidad supervisada. Sostuvo que los hallazgos preliminares habrían motivado actuaciones entre el 5 y el 6 de junio de 2026 que derivaron, según el funcionario, en un sumario administrativo.

Al consultársele sobre la fecha de la apertura de ese sumario, Mora recurrió a la evasiva. No dio una fecha exacta y dijo solo que fue a mediados de septiembre pasado.

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A pesar de la insistencia, y al quedar en evidencia que esa actuación habría sido posterior al pedido de informes por parte del Senado, inventó una figura administrativa de “presumario” a Ueno Bank.

“Satisfechos”, pero siguen

El senador y líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, fue uno de los firmantes del pedido de informes de la Cámara Alta al BCP. Al finalizar la reunión reservada apareció como vocero y declaró estar “satisfecho” con las explicaciones recibidas. Sin embargo, aseguró que el tema todavía no está cerrado debido a que el sumario está abierto.

Marco Legal

La Ley 861/1996 limita al 20% del patrimonio efectivo los créditos a partes vinculadas de los bancos.

Además, la Resolución 15/2024 del BCP prohíbe la financiación en la venta de carteras entre vinculadas, exigiendo pagos al contado. Pese a que el informe admite indicios de financiamiento prohibido, las autoridades evadieron aclarar si las transacciones se cobraron al contado.

Para eludir responder sobre eventuales sanciones, el organismo regulador se escudó en el secreto bancario del artículo 7 de su Ley Orgánica.

“Presumario” no existe en la ley

La Ley Orgánica del BCP (489/1995) y su modificatoria (Ley 6104/2018) no contemplan la figura del “presumario” invocada por el presidente interino del BCP durante la conferencia de prensa.

La Ley contemplan únicamente dos etapas administrativas formales: las funciones ordinarias de inspección, supervisión y vigilancia a cargo de la Superintendencia de Bancos (Art. 31 y 34 de la Ley 6104) y el procedimiento del sumario administrativo sancionatorio, cuya instrucción es potestad del Directorio (Arts. 19 y 83 de la Ley 489).

Según lo señalado, el “presumario” habría iniciado en junio de 2026 y su señalamiento apuntaría a justificar las diligencias hasta la fecha. Según la documentación remitida al Congreso, el BCP aprobó la apertura del sumario formal recién el 24 septiembre de 2026, una semana después de recibir el pedido de informes del Senado.

Marco A. González restringió preguntas

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión reservada celebrada en el Senado, el miembro titular del Directorio del BCP, Marco Aurelio González, asumió en los hechos el rol de principal “censor” de la banca matriz.

Aunque la exposición pública correspondía al presidente interino Miguel Ángel Mora, el exprocurador intervino de forma intempestiva para interrumpir y limitar las preguntas de los trabajadores de prensa.

Llamativamente, González bloqueó los cuestionamientos sobre los montos involucrados, las firmas vinculadas y las sospechas de financiación indirecta en la cesión de carteras, amparándose inflexiblemente en el deber de “secreto bancario”.

González restringió el alcance de las indagaciones e impidió aclaraciones sobre la fecha exacta de apertura del sumario sancionatorio y las omisiones en el control de límites prudenciales de la Ley 861/1996, obligando a salir rápidamente de la sala de conferencias.

Posteriormente, periodistas de ABC y de Radio Unión 800 AM lo siguieron hasta el ascensor insistiendo con las preguntas, sin embargo, se llamó a silencio mientras guardias empujaban a los periodistas.