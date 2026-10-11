Política
11 de octubre de 2026 a la - 14:12

Diputado anuncia proyecto para aplicar cadena perpetua por casos de feminicidio

Multitud de mujeres con pañuelos morados y cartel que dice 'no más violencia', manifestándose en un ambiente urbano.
Ciudadanos se manifestaron en Asunción pidiendo renuncia de autoridades de seguridad tras el asesinato de Deisy Paola Giménez.

Ante los casos de feminicidios en Paraguay, el diputado Rubén Rubin, del Partido Hagamos, anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el Código Penal. Mencionó que conversará con sus colegas y aseguró que la iniciativa no colisiona con la Constitución Nacional.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El diputado Rubén Rubin (PH) anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca respaldar su postura a favor del endurecimiento de penas para quienes cometan crímenes graves, como asesinatos y violaciones.

Fue tras el feminicidio en Lambaré y las repudiadas bajas condenas a los jóvenes involucrados en el asesinato del caso María Fernanda.

Lea más: Principal sospechoso de la muerte de María Fernanda recibe 8 años de prisión

El parlamentario se pronunció públicamente a favor de implementar la cadena perpetua o de otorgar penas máximas permanentes para los responsables de feminicidios en Paraguay. En ese sentido, defendió el aislamiento definitivo dentro del sistema penitenciario para los agresores y condenados por delitos de esta gravedad.

¿Qué propone el proyecto de ley sobre la cadena perpetua en Paraguay?

Asimismo, cuestionó las posturas contrarias a la aplicación de este tipo de sanciones extremas, argumentando que quienes incurren en estos actos no deben volver a circular libremente en la sociedad.

El diputado Rubén Rubín, en inmediaciones del Palacio de Justicia.
El diputado Rubén Rubin.

“¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional?”, se preguntó el legislador al anunciar la iniciativa parlamentaria que pretende modificar el Código Penal. Al respecto, remarcó que su propuesta se enfocará en delitos de alto impacto social, como violaciones y asesinatos. “Yo creo firmemente que cualquiera que saque la vida de un paraguayo o se anime a tocar a una de nuestras mujeres, tiene que perder su libertad de por vida”, aseveró.

¿Cómo busca Rubén Rubin lograr la aprobación del aumento de penas?

De cara al tratamiento del proyecto en el Congreso, el parlamentario adelantó que entablará conversaciones con las distintas bancadas para conseguir los votos necesarios.

Lea más: Feminicidio en Lambaré: jueza revela el infierno y amenazas que sufrió Deisy Giménez

“Voy a hacer lobby, le voy a explicar uno a uno. Voy a pedir reunión con las diferentes bancadas y les voy a presentar a los colegas. Y les voy a explicar la diferencia entre cadena perpetua y prisión permanente con revisión y es compatible con los derechos humanos. Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad”, sostuvo.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.