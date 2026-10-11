Diputado anuncia proyecto para aplicar cadena perpetua por casos de feminicidio

El diputado Rubén Rubin (PH) anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca respaldar su postura a favor del endurecimiento de penas para quienes cometan crímenes graves, como asesinatos y violaciones.

Fue tras el feminicidio en Lambaré y las repudiadas bajas condenas a los jóvenes involucrados en el asesinato del caso María Fernanda.

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El parlamentario se pronunció públicamente a favor de implementar la cadena perpetua o de otorgar penas máximas permanentes para los responsables de feminicidios en Paraguay. En ese sentido, defendió el aislamiento definitivo dentro del sistema penitenciario para los agresores y condenados por delitos de esta gravedad.

¿Qué propone el proyecto de ley sobre la cadena perpetua en Paraguay?

Asimismo, cuestionó las posturas contrarias a la aplicación de este tipo de sanciones extremas, argumentando que quienes incurren en estos actos no deben volver a circular libremente en la sociedad.

“¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional?”, se preguntó el legislador al anunciar la iniciativa parlamentaria que pretende modificar el Código Penal. Al respecto, remarcó que su propuesta se enfocará en delitos de alto impacto social, como violaciones y asesinatos. “Yo creo firmemente que cualquiera que saque la vida de un paraguayo o se anime a tocar a una de nuestras mujeres, tiene que perder su libertad de por vida”, aseveró.

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¿Cómo busca Rubén Rubin lograr la aprobación del aumento de penas?

De cara al tratamiento del proyecto en el Congreso, el parlamentario adelantó que entablará conversaciones con las distintas bancadas para conseguir los votos necesarios.

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“Voy a hacer lobby, le voy a explicar uno a uno. Voy a pedir reunión con las diferentes bancadas y les voy a presentar a los colegas. Y les voy a explicar la diferencia entre cadena perpetua y prisión permanente con revisión y es compatible con los derechos humanos. Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad”, sostuvo.