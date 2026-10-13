“Alliana es el mejor posicionado dentro del Partido Colorado”, sostiene Aguilera

El diputado colorado Alejandro Aguilera se refirió al revuelo político generado en torno a la precandidatura presidencial del vicepresidente Pedro Alliana para el 2028 y los rumores sobre un posible desplazamiento dentro del movimiento Honor Colorado.

El legislador se mostró prudente ante las versiones, aunque ratificó el peso político con el que cuenta actualmente el segundo del Ejecutivo.

Al ser consultado sobre las especulaciones de una supuesta reunión entre Horacio Cartes y el presidente Santiago Peña para modificar la chapa, Aguilera prefirió no emitir juicios anticipados: “Yo desconozco el contenido de la reunión. Voy a ser irresponsable si es que digo si es que digo que conozco el tenor de la reunión”, expresó, añadiendo que aguardará el transcurso de la jornada para conversar con los colegas y con el propio vicepresidente.

Pese a los trascendidos, el parlamentario destacó enfáticamente el liderazgo de Alliana dentro de la nucleación política: “Hoy Pedro Alliana es el mejor posicionado dentro del Partido Colorado para representar o ser el candidato a presidente de la República. No hay otra persona que tenga el alcance, el conocimiento y la intención de voto que tenga Pedro Alliana. Eso está claro”.

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Asimismo, aseguró que cuenta con un respaldo masivo: “De hecho, Pedro Alliana tiene el acompañamiento de todo el movimiento Honor Colorado y te aseguro que del 90% de la dirigencia del Partido Colorado”.

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Consultado sobre si un eventual alejamiento o la falta de respaldo de la cúpula modificaría el escenario, Aguilera reiteró su postura de cautela frente a posibles quiebres internos: “Yo no voy a hacer futurología de una supuesta ruptura dentro del movimiento”.

En la misma línea, desestimó que exista por el momento una definición oficial sobre el candidato a la presidencia que reemplace a Alliana, recordando que “el candidato nuestro es Pedro Alliana” y que lo que actualmente se discute en los espacios de debate es quién integrará la dupla como su acompañante.

Finalmente, al ser consultado sobre la figura del ministro Juan Carlos Baruja ante los rumores que lo ubican como eventual alternativa, Aguilera admitió haberse desayunado con la sorpresa: “No sé, me desayuno con la sorpresa”, aunque reconoció que Baruja es “un excelente ministro y creo que uno de los mejores ministros del gobierno de Peña”.