Concepción: promueven que un tramo de la ruta PY22 lleve el nombre de Óscar Denis Sánchez

Este martes, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Concepción, se aprobó el pedido presentado por el edil Félix Ibáñez Quevedo (PLRA).

En el proyecto se menciona que la Ruta Nacional PY22 lleve el nombre del secuestrado por el EPP en el tramo comprendido entre las ciudades de Concepción y San Lázaro. Son unos 183 kilómetros aproximadamente.

“Óscar Amancio Denis Sánchez fue un destacado servidor público y representante del departamento de Concepción, quien se desempeñó como gobernador, diputado, senador, ministro de Agricultura y vicepresidente de la República del Paraguay”, indica el escrito.

“A lo largo de su trayectoria, brindó importantes servicios al país y, especialmente, al departamento de Concepción, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y al bienestar de sus habitantes”, explica el concejal municipal.

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Su nombre forma parte de la historia política, social e institucional de la región. La denominación propuesta constituye un merecido reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con el departamento de Concepción y a su legado de servicio público, expresa

Asimismo, permitirá mantener viva su memoria y transmitir a las futuras generaciones la importancia de su aporte a la ciudadanía, señala Ibáñez Quevedo.

El proyecto aprobado a nivel comunal será remitido al Congreso Nacional

El siguiente paso será remitir copia de la minuta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a las instituciones que correspondan.

Asimismo, solicitarán a los legisladores del departamento de Concepción que acompañen y promuevan el tratamiento y la aprobación del referido proyecto de ley.