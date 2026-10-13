Diputado Billy Vaesken reclama al Fiscal General por proteger a Peña y “manguruyuses”

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, acudió este lunes al Congreso Nacional para exponer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto el plan de gastos e inversión del Ministerio Público correspondiente al ejercicio fiscal 2027.

Durante la audiencia, el diputado liberal Billy Vaesken reclamó a Rolón que la Fiscalía solo demuestra ser “rápida y ágil” frente a los sectores vulnerables, pero resulta lenta cuando se trata de “los grandes manguruyues”. El legislador enfatizó que esta percepción es compartida por la gran mayoría de los sectores opositores.

Vaesken criticó además la crisis sanitaria actual, señalando que la gestión del gobierno de Santiago Peña obliga a que en el sistema de Salud Pública la gente deba encadenarse y acudir a los medios de prensa para acceder a medicamentos insustituibles.

¿Por qué la Fiscalía investiga a dirigentes sociales y frena causas contra Santiago Peña?

El parlamentario rememoró una reunión previa con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde cuestionó al fiscal general sobre la denuncia presentada por sectores opositores contra el presidente de la República, Santiago Peña, motivada por su vertiginoso crecimiento patrimonial y su supuesta vinculación con la causa de los pupitres chinos.

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“Usted respondió de que no ha podido tomar diligencia aún. Eso fue hace uno o dos meses creo, si mal no recuerdo, porque no contaba con la infraestructura necesaria”, recordó el legislador. En esa línea, lanzó la interrogante: “¿qué infraestructura necesita para poder investigar a los grandes manguruyuses?”.

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Asimismo, recriminó la imputación dictada contra Elías Cabral, representante de la asociación de adultos mayores, procesado por supuesto abandono e incitación a cometer hechos punibles. Del mismo modo, responsabilizó a la institución por los sistemáticos casos de feminicidios en los que el Ministerio Público omitió tomar medidas preventivas oportunas.

¿Qué respondió el fiscal general Emiliano Rolón ante las críticas de la oposición?

Por su parte, Emiliano Rolón rechazó las acusaciones y sostuvo enfáticamente que bajo su gestión no existirán persecuciones por motivos partidarios sin que existan pruebas concluyentes.

“La figura que tratamos de implementar desde mi ingreso a la Fiscalía, 9 de marzo 2023, es la no persecución simplemente por los bandos, colores o ideologías de la gente, sino en base a evidencias”, aseveró el titular de la institución.

“Cuidamos bastante la idea de la no persecución simplemente por las ideas o la gente y exigimos, y cada fiscal es testigo, evidencias a favor o en contra y finalmente con ello se mueve el circuito judicial de juzgamiento”, argumentó.

Rolón remarcó que este principio constituye una de las principales innovaciones introducidas por la Constitución Nacional de 1992 para garantizar la división de poderes. Asimismo, sintetizó su visión de trabajo asegurando que “el que trata de salvar la cabeza ajena sacando la soga del cuello compromete la suya”.

¿Por qué la Fiscalía asegura que no tiene capacidad para investigar los casos clave?

Al abordar las falencias estructurales y precariedades operativas, el fiscal general precisó que cuentan únicamente con un plantel de 350 personas para procesar la totalidad de denuncias ocurridas en el territorio nacional. Detalló que solo durante el año anterior ingresaron 215.000 causas que requieren verificación técnica y pericial; sin embargo, el país dispone únicamente de 19 peritos distribuidos en un único laboratorio forense nacional.

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“¡Imagínense la sobrecarga de trabajo. A veces nos emplazan y nos intiman, y tengo que dar la cara yo mismo para hablar con la gente de la corte o con los jueces, lo que técnicamente es imposible. El tema del Teniente Coronel Moral es un ejemplo, en tres meses recién conseguimos el ADN”, concluyó, refiriéndose a las demoras en la investigación del homicidio del militar.