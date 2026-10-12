Emiliano Rolón defiende presupuesto 2027: “No me castigan a mí como persona”

Durante su audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, expuso graves carencias de la Fiscalía y también reaccionó ante las constantes exigencias, pese a a la serie de limitaciones.

“Yo quiero que critiquen, pero también que den medios. No me castigan a mí como persona, sino están castigándole a una institución que debe ser la más auténticamente republicana”, detalló.

Al respecto, el funcionario explicó que el Ministerio Público se encuentra en un “limbo de protección”, al carecer de vínculos o raíces con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que al no integrar el plan de Gobierno ni contar con bancadas ni votos políticos en el Congreso, ningún sector asume como propia la prioridad de financiar a la entidad.

“Resulta que el Ministerio Público fue creado sin raíces que lo liguen con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No formamos parte del Gobierno propiamente dicho”, aseguró.

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Condenas a oficialistas

Según Rolón, la independencia institucional se refleja en su imparcialidad, ya que bajo su gestión se lograron condenas tanto contra miembros del oficialismo como de la oposición, ya que las actuaciones se guían estrictamente por “evidencias” y no por banderas políticas.

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En cuanto al déficit de personal, reveló que la institución cuenta con apenas 350 fiscales para atender a siete millones de habitantes, cuando se requerirían al menos 700 agentes para cubrir la demanda. Asimismo, alegó que esta escasez se agrava frente a una carga procesal que ya supera las 230.000 causas este año.

También enfatizó que la Fiscalía trabaja con tecnología del “siglo pasado”, mientras que el país solo cuenta con una morgue- que perteneciente a la Facultad de Medicina en la capital- y un único laboratorio con solo 19 técnicos para cubrir todo el territorio nacional.

Para graficar la falta de tecnología, Rolón citó que un peritaje de ADN en un crimen fronterizo que tardó tres meses en resolverse, mientras que con equipamiento moderno tomaría apenas 24 horas.

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El aumento del presupuesto de la Fiscalía

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027, el Total General propuesto asciende a G. 1.286.764.270.960, lo que representa un incremento general del 68,63% en comparación con los G. 763.074.341.420 asignados en el Presupuesto 2026 (Ley 7.609).

El Ministerio Público tiene como funciones evaluar la información desde el escenario del crimen hasta el cumplimiento de la sentencia, velar por los objetivos de la pena y la readaptación social, defender a la sociedad y representar sus intereses ante los órganos del Estado. También le corresponde proteger el medio ambiente, los derechos étnicos y los intereses difusos, así como estar presente en acontecimientos esenciales de la sociedad.

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