Gobierno promete acciones articuladas ante impacto de “El Niño”

Hoy, el presidente Santiago Peña encabezó una reunión del Gabinete Social y tras el encuentro, varios ministros brindaron declaraciones en una conferencia de prensa. Al respecto, el ministro Tadeo Rojas señaló que el mandatario instruyó a todas las carteras estatales a unir esfuerzos y acompañar la gestión de la SEN por el fenómeno de “El Niño”.

Al respecto, el titular de Desarrollo Social reconoció que ya existen áreas seriamente impactadas y familias en situación de vulnerabilidad, por lo que el compromiso del Gobierno sería el de actuar en equipo para brindar asistencia integral a todas las personas que necesiten.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Emergencia, Arsenio Zárate, confirmó que se constituyó un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en la Gobernación de Alto Paraná para atender el desborde del río Acaraymí, el cual ya afecta a más de 150 familias.

También advirtió sobre afectaciones en localidades como Ayolas, Yabebyry y Villa Florida, esta última por la crecida del río Tebicuary.

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Nivel del río en Asunción

En lo que refiere al nivel de los ríos, Zárate indicó que el río Paraguay se mantiene estable en Asunción con 2 metros.

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Para planificar la respuesta operativa, la SEN analiza de forma “retrospectiva” el comportamiento registrado durante el fenómeno El Niño de 2018-2019, utilizando datos estadísticos históricos para anticipar el comportamiento de las aguas cuando el nivel del río Paraguay llegó hasta 5 metros en la capital.

“Hoy se reiteró en la reunión que el fenómeno del Niño es transversal a todas las instituciones y por eso estamos trabajando en forma coordinada para que la asistencia del Estado paraguayo pueda llegar a todas las personas y familias que requiera de las asistencia del Estado. Esa es la directiva textual que recibimos hoy”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que “el foco” de todas las actuaciones del Gobierno son concentradas en las personas.

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Declaraciones de otros ministros

Entre los otros ministros que hablaron en la conferencia de prensa se encontraba Juan José Galeano, quien aseguró que este año nuevamente habrá un crecimiento económico que ya es sostenido. Según el funcionario, hay un crecimiento acumulado del 5,7% de enero a agosto del 2026.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, centró su postura en el apoyo al pequeño productor agrícola con el argumento de que las acciones estatales buscan incorporar directamente sus productos al mercado para generar ingresos y desarrollo en las comunidades, al igual que en el programa Hambre Cero.

Además, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez resaltó la disminución de la pobreza infantil. También mencionó el programa de primera infancia “Semillas del futuro”, informando que se encuentran en plena construcción 50 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia que serán habilitados progresivamente cada semana para atender a los niños y sus familias.

Finalmente, el doctor Isaías Fretes, ministro de Salud, destacó la importancia de unir e interconectar a todas las instituciones del Estado hacia un objetivo común y con la salud como una prioridad, ya que tampoco habría prosperidad económica si no hay salud. “La salud tiene que tener un rol protagónico; si no tenemos salud, no tenemos nada. Trabajar desde la calidad del agua hasta cubrir la parte médica, sistema de transporte; vamos a cumplir los nuevos objetivos”, destacó.

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