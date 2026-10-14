¿Llano y Alegre juntos? PLRA anuncia cumbres en conmemoranción de los 135 años de gesta revolucionaria

Voceros del PLRA anunciaron que el acto conmemorativo por la gesta histórica del 18 de Octubre se iniciará este domingo a las 09:30 en el panteón partidario del Cementerio de la Recoleta.

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Esta fecha histórica cuenta con un alto valor simbólico para el liberalismo, incluso por encima de la fundación del partido —ocurrida el 10 de julio de 1887—. Aunque la gesta evoca un fallido levantamiento armado contra el gobierno de Juan Gualberto González (1890-1894) por denuncias de fraude electoral y corrupción, el acontecimiento sentó las bases para que los liberales asumieran el poder en 1904 y se mantuvieran en el gobierno hasta 1940.

¿Con qué líderes y sectores se reunirá la conducción del PLRA esta semana?

Por otra parte, el presidente del PLRA, Alcides Riveros, anunció en la última sesión del Directorio que mantendrá un ciclo de reuniones con intendentes, concejales, legisladores y dirigentes históricos de la nucleación en los días posteriores al acto por la gesta.

Durante su intervención, Riveros señaló que buscará así escuchar las críticas y posturas de todos los sectores con el objetivo de optimizar las opciones del PLRA y de la oposición con miras a las elecciones generales de 2028.

En ese sentido, detalló que este martes 20 compartirá un almuerzo con los 61 intendentes liberales electos y reelectos. Cabe recordar que Riveros es intendente saliente de Fernando de la Mora y ejerce la presidencia de la Coordinadora de Intendentes Liberales del Paraguay.

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Esa misma noche, la agenda prevé un encuentro en la sede central del PLRA con los diputados y senadores que integran el Consejo Parlamentario.

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Al día siguiente, las reuniones proseguirán con dirigentes históricos y expresidentes de la nucleación, con la intención de convocar a referentes de todas las corrientes internas. En tono de chiste, dijo que no buscaba emular a la ANR con su grupo de dirigentes “Osos Blancos”.

Sin embargo para reflejar la apertura del diálogo, adelantó que enviará invitaciones formales incluso a los exsenadores y titulares salientes del partido, Blas Llano y Efraín Alegre.

¿Cómo impactaron los resultados de las elecciones municipales en el partido liberal?

El PLRA renovó sus autoridades partidarias durante las internas del pasado 7 de junio, oportunidad en la que se impuso el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central y aspirante presidencial, Ricardo Estigarribia.

En dicha contienda, Alcides Riveros obtuvo la presidencia del Directorio, al tiempo que el sector conquistó la mayoría de las bancas en la conducción partidaria y la Convención.

Respecto a las elecciones municipales del 4 de octubre, si bien la agrupación registró una reducción en la cantidad total de jefaturas comunales —pasando de más de 75 a 61 distritos—, la conducción sostiene que el balance resulta positivo. Argumenta que el partido logró victorias en municipios de mayor relevancia económica y poblacional, los cuales administran mayores volúmenes de transferencias de recursos procedentes del Poder Ejecutivo.