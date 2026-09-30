Estigarribia destaca el consenso pero urge método para definir al presidenciable tras las municipales

El precandidato presidencial y gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, participó del cierre de campaña de Soledad Núñez en Asunción. Durante el acto, destacó el consenso alcanzado entre los distintos sectores de la oposición y sostuvo que la unidad resulta clave para avanzar hacia un proyecto político consolidado con miras a las elecciones generales del 2028.

¿Cuántos municipios busca ganar la oposición en el departamento Central?

Estigarribia señaló que existe confianza respecto a los resultados de los comicios municipales del próximo domingo 4 de octubre. En ese sentido, planteó como objetivo central ampliar la presencia del espacio opositor en el departamento Central, donde hay 19 ciudades y los liberales actualmente administran 10 distritos.

“Estamos muy confiados. De los 19 distritos que tiene el departamento Central, hoy estam administrado por 10. Estamos confiados en que el domingo 4 de octubre, de 10 vamos a pasar a 12 o 13 municipios”, expresó.

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El jefe departamental sostuvo que el resultado de las municipales constituirá un primer paso para consolidar un proyecto político y un plan de gobierno hacia el 2028. Remarcó que el bloque opositor debe demostrar que se constituye en una alternativa real para la ciudadanía.

¿Por qué la oposición cuestiona el uso del programa Hambre Cero en campaña?

Por otro lado, el gobernador cuestionó la utilización de los recursos destinados al programa Hambre Cero en el marco de las campañas electorales. Remarcó que, desde la oposición, se debe competir con propuestas concretas y organización territorial.

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“Como oposición, tenemos que demostrar que sí somos una alternativa válida”, manifestó.

¿Cómo se logró el consenso de la oposición para las elecciones municipales?

Durante su intervención, Estigarribia también valoró el proceso de diálogo que hizo posible la candidatura de Soledad Núñez en la capital. Destacó que el acuerdo entre los diversos sectores no respondió a una negociación cerrada entre pocas personas, sino a un consenso amplio para construir una propuesta común.

El gobernador destacó además la preparación y autonomía de Sole Núñez, insistiendo en que la unidad será el factor determinante para encarar los comicios locales.

“Entendimos que es difícil llegar separados”, afirmó, al tiempo de agradecer a los concejales de su partido que acompañaron este proceso de integración.

¿Qué plantea Ricardo Estigarribia para la candidatura presidencial de la oposición hacia 2028?

Finalmente, Estigarribia planteó que, una vez concluidas las elecciones municipales, los principales referentes de la oposición deberán abrir una mesa de diálogo para definir la metodología que permita consensuar una candidatura presidencial única para el 2028.

“Ese ya es el segundo paso. El primer paso es la concentración de este domingo. Salgamos a votar, salgamos a decidir los destinos de nuestra ciudad”, expresó.

El gobernador cerró su discurso enfatizando que la construcción de una alternativa opositora sólida debe fundamentarse en la unidad y en la capacidad de generar confianza en el electorado.

Los presidenciables opositores

Hasta ahora, los precandidatos a la presidencia de la República más notorios en la oposición son el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), y el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

Los senadores liberales Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla también expresaron su intención de buscar la primera magistratura.

Desde Honor Colorado Horacio Cartes impuso como candidato presidencial al actual vicepresidente Pedro Alliana. Por la disidencia colorada están Arnoldo Wiens (Colorado Añetete); Luis Pettengill (Fuerza Republicana) y Lilian Samaniego (Causa Republicana).