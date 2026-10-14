Mario Varela exige la salida del titular del BCP por el caso Ueno Bank

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, debe dejar el cargo ante los cuestionamientos sobre los controles aplicados a Ueno Bank y las presuntas operaciones irregulares atribuidas a la entidad financiera, según el senador colorado disidente Mario Varela.

“El presidente del BCP debe irse para recuperar esa estabilidad al sistema bancario financiero. Ellos son los árbitros en este sistema bancario que ha perdido mucha credibilidad”, sostuvo.

Varela aclaró que su planteamiento corresponde a una posición personal y que, hasta el momento, no constituye una postura oficial de su bancada.

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Ueno Bank: descarta oportunismo político

El legislador insistió en que la situación debe analizarse con seriedad y objetividad. Afirmó que existen elementos técnicos que, a su criterio, respaldan la necesidad de que Carvallo deje el cargo, y rechazó que su postura responda a intereses políticos.

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“No voy a entrar en ningún tema de especulación política, esto es un tema técnico. Hay que manejarlo con objetividad y veo que hay elementos técnicos que nos están indicando que hubo cierta permisividad de parte del sistema y con esto no se juega, no se puede hacer timba con la plata pública, nunca”, manifestó.

Varela plantea la renuncia o destitución de Carvallo

Varela sostuvo que, si se comprueban las irregularidades relacionadas con Ueno Bank, deben adoptarse medidas concretas respecto a la conducción del Banco Central. Entre ellas, mencionó dos escenarios: que renuncie el titular del BCP o que se lo destituya.

El senador también reclamó transparencia total en el manejo de la situación y en las actuaciones de las instituciones responsables de supervisar el sistema financiero.

Senadores colorados del sector cartista solicitaron un informe al Banco Central sobre las operaciones de Ueno Bank, ante las dudas planteadas sobre la solvencia de la entidad.

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Según los datos mencionados en el planteamiento legislativo, Ueno Bank concentra más de US$ 850 millones en fondos públicos. El BCP remitió una respuesta al pedido de informes, aunque algunos sectores la consideraron insatisfactoria.