Prieto: Peña y Alliana hicieron crecer sus negocios y poder olvidando demandas sociales

Miguel Prieto remarcó que durante estos años de gestión, Peña y Alliana se encargaron de construir una estructura económica para afianzar su poder político, desatendiendo problemas cruciales como la crisis en la salud pública, los reclamos salariales de los médicos y la falta de negociación en la pauta de Itaipú.

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“Yo siento que es así”, sostuvo Prieto. “Recorrí 123 ciudades, escuché a la gente en toda la Región Oriental. El productor, el campesino se siente totalmente abandonado, la salud está totalmente abandonada, los gremios, los médicos, los profesores reclaman mejoras salariales, y mejoras en las condiciones laborales”, sentenció.

Ante este panorama, sostuvo que el presidente de la República, Santiago Peña, simplemente se desconectó de los problemas reales de la sociedad para priorizar sus intereses comerciales o los de su grupo empresarial.

Asimismo, cuestionó que el oficialismo prometa resolver las desigualdades sociales que ellos mismos generan, señalando que la ANR no puede ser la solución cuando representa el problema de fondo para el país.

“Pasa que el antagonista en este momento interno dentro de Honor Colorado tampoco es la solución. Son choques de intereses”, señaló.

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¿Por qué Miguel Prieto afirma que el Partido Colorado llegará unido al 2028?

Respecto a las fisuras en el oficialismo, el líder opositor consideró que la crisis en Honor Colorado es una mera “disputa de poder interno”. “Creo que es la culminación de unas disputas que se estaban dando ya a lo largo del tiempo. Escuchábamos sobre ciertas incomodidades del presidente de Honor Colorado con el Presidente de la República, creo que terminó en esto”, expresó.

Indicó además que, si bien el conflicto podría derivar en un quiebre dentro de Honor Colorado, esto no ocurrirá con el Partido Colorado en su conjunto, especialmente con la reaparición de Mario Abdo Benítez como mediador. Subrayó que los colorados “tienen la capacidad de perdonarse y de trabajar juntos cuando la cuestión es perder el poder”.

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“Entonces mucho ojo a todos los amigos de la oposición, ellos (los colorados) ahora están peleándose, ellos en este momento están en una implosión, una guerra interna, pero ellos van a llegar unidos al 2028. Hay que tener muy claro”, advirtió.

¿Cómo afecta la crisis interna de Honor Colorado al juicio oral de Miguel Prieto?

Consultado sobre si este escenario político turbulento podría favorecerlo en sus procesos judiciales, el intendente de Ciudad del Este reiteró en primer lugar su inocencia.

“Yo siento que soy inocente, creo que es injusto que ya esté en este juicio oral, pero lo estoy afrontando porque creo en mi inocencia. Si me va a beneficiar o no, no lo sé, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta disputa cartista, pero si es para bien para mí, ojalá que lo sea”, concluyó.