Caso del banco amigo de Peña causó crisis en el cartismo, dice el senador Varela

La reunión de los principales dirigentes de la disidencia se llevó a cabo anoche en el domicilio del senador Luis Pettengill, uno de los que aspira a la candidatura presidencial en 2028.

El senador Mario Varela, vocero de la reunión dijo que los líderes presentes coincidieron en que se buscará un mecanismo para presentar una sola candidatura para enfrentar al o los candidatos del cartismo.

Lea más: Horacio Cartes y Mario Abdo se reúnen en plena crisis de HC

Apuntó que entre Colorado Añetete y Fuerza Republicana ya existe total acuerdo y que esperan que se sume Causa Republicana.

Estuvieron presentes en la reunión el expresidente de la República y líder del Movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez; el exvicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez Moreno; el senador y exvicepresidente de la República Juan Afara; la senadora Lilian Samaniego, líder del movimiento Causa Republicana; los senadores Mario Varela, Blanca Ovelar, Ramón Retamozo, Carlos Núñez Salinas, Arnaldo Samaniego y el mencionado Luis Pettengill; los diputados Roberto González, Mauricio Espínola y Daniel Centurión, Luis “Tiki” González Vaezken y Juan Ramón “Juanchi” Maciel; el exsenador y precandidato presidencial Arnoldo Wiens y el exsenador Arnaldo Franco.

Lea más: Varela abre la puerta a negociar con el cartismo para enfrentar al peñismo

Crisis oficialista

Respecto a lo ocurrido ayer en el oficialismo, donde se anunció que el presidente del Partido Colorado Horacio Cartes, líder de Honor Colorado, le retiró su confianza al vicepresidente de la República Pedro Alliana, que ya no será el candidato a presidente para el 2028 del movimiento oficialista, el senador Varela dijo que es muy difícil tener gobernabilidad con una conducción bicéfala. “Era una crónica de un final ya anunciado de que esto (la división y crisis del oficialismo) podría darse”, señaló el senador Varela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Banco vinculado

Mencionó que la crisis se dio por el caso del banco vinculado al entorno del presidente Santiago Peña que generó un pedido de informes de parte de senadores del primer anillo del presidente del partido, Horacio Cartes, y eso desató una tormenta política que terminó bajando la candidatura del vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Apuntó que siempre se hablaba y había rumores, pero que el día de ayer, los mismos máximos referentes del oficialismo hicieron pública la división.