Peña descarta cambios en el BCP, habló de Cartes y del futuro de Baruja en el MUVH

El presidente de la República, Santiago Peña, descartó realizar cambios en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). Argumentó que la institución cuenta con un sistema de renovación gradual que busca garantizar la alternancia y evitar que un solo gobierno designe a todos sus integrantes.

El mandatario se refirió al tema durante su jornada de Gobierno en el departamento de Cordillera, donde estuvo acompañado por el vicepresidente Pedro Alliana y el ministro de Salud, Isaías Fretes. En conversación con periodistas, explicó que no considera oportuno modificar la composición del directorio.

“No evalúo hacer cambios en este momento porque eso es alentar el quiebre constitucional”, afirmó Peña.

Agregó que cada año se designa a un nuevo integrante del directorio, conforme a un mecanismo que permite mantener el equilibrio institucional.

El jefe de Estado también enfatizó que el funcionamiento del BCP está establecido en la Constitución Nacional y que la entidad cuenta con autonomía e independencia, por lo que, dijo, no se encuentra subordinada al Poder Ejecutivo.

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“Eventual juicio político”, “peñismo”, “coloradismo” y candidatura de Alliana

Peña dijo que su prioridad es la gestión de Gobierno y que no puede desarrollar sus funciones bajo el temor permanente de enfrentar un eventual juicio político.

Consultado sobre el surgimiento del denominado “peñismo”, el mandatario rechazó esa denominación y manifestó que su única identificación política es el “coloradismo”. Asimismo, recalcó que siempre buscó la unidad dentro del Partido Colorado y evitó promover divisiones.

Respecto a la candidatura presidencial de Pedro Alliana, expresó su respaldo a la decisión del vicepresidente de continuar con su proyecto político y destacó su compromiso con la postulación.

Sobre el encuentro entre el expresidente Horacio Cartes y el exmandatario Mario Abdo Benítez, Peña dijo que considera positiva la posibilidad de diálogo entre dirigentes. Señaló que Cartes, como titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), debe mantener una actitud abierta para reunirse con distintos sectores.

Lo que conversó con Cartes y el futuro de Juan Carlos Baruja como ministro

Santiago Peña también reveló que conversó con Cartes sobre la situación política y las repercusiones que se estaban generando. Según dijo, el presidente del Partido Colorado estaba preocupado por el ruido público y buscaba evitar interpretaciones de que estuviera brindando protección o fuera responsable de determinados hechos.

El presidente confirmó que Juan Carlos Baruja continuará al frente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Peña justificó su decisión de mantener a Baruja en el cargo, destacando la relación personal que mantiene con el ministro y su desempeño en la gestión pública. Lo calificó de amigo y compañero y aseguró que está conforme con el trabajo que viene realizando en la institución.

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