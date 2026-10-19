En medio de crisis en Honor Colorado, hoy habilitan inscripción para movimientos internos

Una crisis se registró en el movimiento Honor Colorado del Partido Colorado tras una disputa entre el Vicepresidente de la República y precandidato a la Presidencia de la República, Pedro Alliana y el titular de la nucleación política, Horacio Cartes, por la conformación de la chapa presidencial.

Tras una semana de tensión, ayer Cartes dio a conocer que finalmente el movimiento que lidera no presentará chapa presidencial para las internas del 2027; sin embargo, desde el sector que respalda tanto a Santiago Peña como a Pedro Alliana, ya hablan de la conformación de un nuevo movimiento.

Hoy Rubén Rolón, Secretario Ejecutivo del TEP, confirmó que se habilitó la incripción de nuevos movimientos en el Partido Colorado.

“Hoy se inicia la primera etapa del periodo para los movimientos, en este caso, todos los movimientos que pretendan participar en el proceso previo electoral, hoy lunes 19 de octubre y finaliza el 30 de noviembre del presente año”, precisó.

Lea más: Sin reelección de Cartes ni chapa propia: HC se retira de las internas coloradas del 2027

¿Qué deben llevar los movimientos para su inscripción?

Explicó que los nuevos movimientos que buscan inscribirse deben llevar el acta de constitución , designar hasta tres apoderados, un representante técnico y un administrador de campaña, como así también debe constituir domicilio dentro del radio del TEP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que todos estos agentes electorales tienen que estar al día en sus aportes hasta el momento que el tribunal va a convocar a las autoridades nacionales, departamentales y autoridades partidarias, que va a ser el 10 de enero del 2028.

Puntualizó que en la segunda etapa es en la que los movimientos pueden presentar sus propuestas a precandidatos, pero que la fecha exacta será determinada por el presidente del TEP, Santiago Brizuela.

Aclaró que cualquier afiliado o afiliada al Partido Colorado está en condiciones de presentar ante el TEP, a través de la ventanilla, que es la mesa de entrada pertinente, los documentos requeridos por la ley electoral y por el estatuto partidario como así también del reglamento.

Lea más: Maidana revela qué provocó el quiebre definitivo entre el “peñismo” y Cartes

¿Qué va a pasar con la lista de Honor Colorado?

Tras el anuncio del lider de Honor Colorado, Horacio Cartes, de que no presentarán chapa presidencial, dijo que los miembros del TEP decidirán oportunamente que harán con el número de lista, considerando que el movimiento reconocido con el número de lista podría inscribir en cualquier momento su candidatura, pero solo en caso de no hacerlo, se deberá definir que hacer con el número.

“La ley determina en primer rango que es el TEP en este caso, porque es una elección interna, conforme a lo que dispone el reglamento en los artículos 60, 61, 62 y 63 unos procedimientos en donde puede ser conforme al pedido, al momento del pedido, conforme a la escritura del movimiento y conforme a la participación continúa o consecutiva del mismo, esos son los procedimientos previstos por la ley o si hay dos movimientos o más que piden un mismo número, ahí va a sorteo”, precisó.

Recordó que en las últimas elecciones dos movimientos nacionales muy importantes decidieron no participar, pero presentaron en el TEP una nota en las que solicitaron no se asigne sus números de lista y el TEP decidió no otorgarlos a otros movimientos.

Recalcó que esta es una etapa preparatoria y que en el mes de diciembre, una vez que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) notifique a los partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones la fecha cierta de elecciones simultáneas para estos organismos políticos, entonces socializarán el cronograma electoral en el que existen estadios procesales, como la inscripción de movimientos que pretendan proponer candidaturas o candidaturas de autoridades partidarias.

Lea más: ¿Se concretará el “peñismo”? Esto respondió Santiago Peña

Explicó que la ley determina que los movimientos participantes de cada elección se extingan 60 días después de haberse proclamado las autoridades electas, por lo que actualmente no hay ningún movimiento activo y todos los que pretendan participar de las elecciones deben inscribirse.

“En el 2021, 2022 aproximadamente, eran 63 movimientos, en las elecciones municipales pasadas, en las internas, fueron 122 movimientos”, detalló sobre la cantidad de movimientos en las últimas contiendas electorales.