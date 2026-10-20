Diputado Guillermo Rodriguez trata de “yryvu” a peñistas y de ser “aves de rapiña” del dinero público

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, reza el famoso dicho que según el diputado opositor Guillermo Rodríguez (Yo Creo) es lo que define a los neopeñistas, encabezados por el presidente de la República, Santiago Peña, y a su candidato a presidente para 2028 y vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

“Hoy le están haciendo a este señor (Horacio Cartes) que de alguna manera crió a estos yryvu... yryvu memete que lo mandan hoy al cajón del olvido y tengo que decir que siento hasta pena”, dijo Rodríguez haciendo referencia al quiebre en Honor Colorado.

Sin embargo, destacó que el término “yryvu” también los describe como lo que son, unas “aves de rapiña”, sobre todo en el caso de Peña, que justo en su gobierno dejó de ser un “pelecho” para ser un multimillonario.

“Hasta no hace mucho el presidente Santiago Peña se declaraba un hombre de orígenes humildes, austero, que vivía de manera modesta junto a su hermano. Era un pelele, era un pelecho... y de la noche a la mañana nosotros normalizamos las mansiones de San Bernardino, las propiedades, la flota de vehículos, las acciones en los negocios, en los comercios, en los bancos”, remarcó Rodríguez.

Acotó que, si bien con todo esto Peña quiere ser una “aristócrata”, lo más probable es que “puede ser el primer presidente de la República del Paraguay que una vez finalizado su mandato termine tras las rejas”.

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“Peña nunca tuvo apellido, nunca va a ser el aristócrata que quiere ser en la República, está desesperado por encajar, pero solamente está demostrando lo que es: un ave de rapiña”, disparó el diputado altoparanaense.

Repudian la “angurria desmedida”

Para el diputado Guillermo Rodríguez, lo peor es que mientras el país sigue padeciendo carencias en salud y otros sectores vitales, el presidente Santiago Peña usa sus conocimientos pero solo para enriquecerse y tratar de saciar su “angurria desmedida”.

“A mí me consterna porque esto continúa el incendio financiero que estamos viendo, se pone en duda la credibilidad de nuestro país ante la opinión pública, ante la comunidad internacional, la credibilidad de nuestro sistema financiero por un presidente caprichoso, inescrupuloso que no mide consecuencias”, dijo.

Es en referencia a la crisis de credibilidad del Banco Central del Paraguay (BCP) por presuntamente pretender encubrir abusos legales por parte de Ueno Bank, de los exsocios comerciales de Peña.

Peña representa “la angurria desmedida porque imagínense, usar todos tus conocimientos técnicos, toda tu formación, todo lo que sabés de economía, de finanzas, de valores a tu favor y de otros grupos de aves de rapiña que solamente se están ocupando de vaciar este país”, acotó.

Finalmente dijo que además de posiblemente terminar preso, lo que ya es seguro que los “tres años de este Gobierno Nacional van a terminar guardados en el cajón del olvido, va a caer en el ostracismo, va a terminar un gobierno sin pena ni gloria”.