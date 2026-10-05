Peña es el gran derrotado, afirma el diputado Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez (Independiente) evaluó el resultado de las elecciones municipales de ayer, domingo 4 de octubre, remarcando que el gran derrotado es el presidente de la República, Santiago Peña, que con la derrota ve enterrado cualquier germen de “peñismo”, mientras la oposición encuentra un camino a seguir de cara al 2028.

Benítez empezó remarcando que tanto la victoria en Ciudad del Este de Daniel Pereira Mujica, con el respaldo de Miguel Prieto (Yo Creo), como la de Asunción, de la mano de Soledad Núñez y una exitosa alianza opositora, son una “victoria de la gente”, pero, sobre todo “esto es un mensaje para el gobierno de Peña”.

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Y mencionó varios factores, empezando porque ambas victorias se dieron con el respaldo de todos los sectores, incluidos los colorados, quienes vieron en la propuesta opositora una alternativa seria y consideraron que con ellos claramente no “estamos mejor”.

“Peña tenía la responsabilidad de tratar de transmitirle a la gente que ellos eran el proyecto diferenciador y que con ellos íbamos a estar mejor. Yo creo que la gente entendió superbien que con ellos definitivamente no vamos a estar mejor”, dijo Benítez.

Por otra parte, a nivel político, el mensaje es claro, con esta derrota también se aplicaría cualquier conato de “peñismo” que haya tenido intención de surgir, ratificando quién es el “gallo” en el cartismo.

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“Se empieza a controlar el gallinero cartista. El gallo (Horacio Cartes) empieza a poner orden en el gallinero cartista y bueno, la pelea de gallinas se empieza a calmar un poco”, afirmó Benítez.

Esto sobre todo porque la principal “materia prima” para un eventual “peñismo” era el grupo de 15 gobernadores cartistas encabezados por César “Cesarito” Sosa (ANR, HC), que perdió en la pelea por su capital departamental, Villarrica y Raúl Latorre (ANR, HC), cuyo candidato Camilo Pérez fue derrotado en Asunción.

También sostuvo que era de esperar que, a sabiendas de las derrotas claves, los colorados “ya armaron probablemente un ‘relatito’ para tratar de salir” alegando que sumaron más municipios, cuando varios son más bien para manejar dinero público.

“El Congreso ha creado municipios para que se conviertan en feudos colorados y que son municipios prácticamente fantasmas. Existen físicamente, pero no tienen ningún tipo de incidencia” y que esas “victorias”, sumadas a las “encuestas truchas” eran ya una forma de abrir el paraguas para restar relevancia a sus derrotas, dijo Benítez.

Muestran el camino para el 2028

En lo que respecta a la oposición, valoró que, como nunca, la oposición logró conciliar sus diferencias, lo que sumado al proceso de gestión en Ciudad del Este, hace que la ciudadanía se anime a dar su voto de confianza a opositores, por lo que la gestión de Sole Núñez en Asunción también será clave.

“Ciudad del Este nos enseña que, cuando hay un proyecto que logra la credibilidad de la gente”, y por ello, “es un momento de demostrar que, con nuestra gestión a la altura” la oposición puede gobernar por el bien de todos.

“El proceso de Ciudad del Este nos enseña eso, un proyecto que realmente convenza a la gente es un proyecto que supera cualquier tipo de diferencia partidaria o política. Y por eso es importante que nosotros tengamos una gestión a la altura de la Municipalidad de Asunción. Nosotros tenemos que demostrar que no somos un proyecto simplemente de una agrupación de partidos, somos un proyecto ciudadano”, apuntó Benítez.