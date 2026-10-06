Política
06 de octubre de 2026 a la - 12:53

“Camilo Pérez estas reinas te ganaron”, dice Johanna Ortega

Mujer con corona dorada sentada, hablando en sillón de recinto legislativo, gesticulando con la mano cerca de la boca.
La Diputada Johanna Ortega (PPS) se colocó una corona en plena sesión para responder a Camilo Pérez.

La diputada Johanna Ortega indicó que durante toda la campaña electoral Camilo Pérez las trató de manera despectiva y machista. “Decía de nosotras esas chicas, mi reina y estas reinas le ganamos”, dijo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La diputada Johanna Ortega (PPS), con una corona puesta, respondió al cartista Camilo Pérez, quien durante toda la campaña electoral trataba de “esas chicas” a varias parlamentarias.

Lea más: Derrota de ANR en Asunción: Mauri Espínola culpa a la “soberbia” y los “sobres” de Santiago Peña

“El candidato totalmente soberbio y profundamente machista en varias entrevistas se refería a nosotras como esa chica. Nos decía mi reina y que a cualquiera nos iba a ganar. Señor Camilo Pérez por si todavía no te enteraste estas reinas te ganaron”, dijo la diputada.

La parlamentaria indicó que junto a la diputada Rocío Vallejo, la senadora Celeste Amarilla y la ex senadora Kattya González salieron a trabajar por la candidatura de Soledad Núñez y se enfrentaron a una estructura, todo el dinero y la soberbia del candidato.

Se ganó a toda la estructura colorada dice Ortega

“Es bueno esperar no más el diario del lunes. En Asunción se ganó contra toda la estructura, todo el dinero y toda la maquinaria. Ganamos con la cancha sucia, pero ganamos con un trabajo intenso”, dijo Johanna Ortega.

Lea más: Derrota de la ANR en Asunción: “No fue traición, fue hartazgo”, dicen diputados opositores

La parlamentaria indicó que las mujeres se unieron y que quedó demostrado que la militancia puede más que el dinero y las encuestas truchas.

“Ganó Soledad contra todos los pronósticos y con ella ganamos todas las mujeres y hoy tenemos intendenta, ta, ta. Nosotros no tuvimos nada de lo que ellos tuvieron, pero demostramos que tuvimos militancia y organización”, remarcó Johanna Ortega.