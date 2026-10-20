Peña reclama al BCP “rigurosidad” y que “transmita seguridad” a la ciudadanía

“Lo que tenemos que entender hoy es que tenemos que preservar la autonomía y la independencia de esta institución que no es una institución, dependiente del Poder Ejecutivo como lo son los ministros, y secretarios de Estado. Y, por supuesto, pedir que actúen con la rigurosidad y que sepan comunicar a la ciudadanía que están actuando de la manera correcta para poder transmitir también la seguridad para todo el pueblo paraguayo de que sus ahorros y el acceso al crédito seguirán siendo preservados”.

Así manifestó hoy el presidente de la República, Santiago Peña, en su intervención en el Consejo de Ministros, que se llevó a cabo en Palacio de López.

El mandatario volvió a referirse a la situación planteada por los cuestionamientos de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) que advirtió que las respuestas enviadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) al Senado no despejan las inquietudes sobre la supervisión bancaria. El gremio rechazó que su postura responda a intereses comerciales y exigió aplicar el mismo criterio regulatorio a todas las entidades del sistema, así como aplicar medidas correctivas inmediatas.

Este lunes último, Peña calificó el pronunciamiento del gremio bancario como “balanceado” y destacó que reconoce la solidez del sistema financiero paraguayo. No obstante, admitió que las controversias generaron preocupación entre los ciudadanos.

“El comunicado fue balanceado. Creo que hace reconocimiento de que el sistema financiero es sólido. Todo este ruido también generó mucha preocupación en la ciudadanía y creo que eso no es bueno ni favorable. Creo que esto busca calmar”, manifestó el Presidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asoban cuestiona informe “incompleto” del BCP e insta a garantizar la igualdad ante la ley

“Quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía”

Hoy, el titular del Poder Ejecutivo, volvió a referirse a la cuestión. Agregó: “Este tema de la supervisión bancaria y la estabilidad del sistema financiero ha ocupado gran parte de la atención política y a través del escenario político esto ha generado mucha preocupación en la ciudadanía. Quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía y decir que la arquitectura legal constitucional da las herramientas apropiadas para poder resolver cualquier problema. Así ha ocurrido a lo largo de los últimos 25 años y no tengo duda de que esa institución, el Banco Central del Paraguay, sabrá administrar esta situación que genera hoy enormes preocupaciones”.

Lea más: Ueno: Peña respalda posición de Asoban y pide “solución técnica” al BCP

Peña y los pedidos de cambios en el BCP

Ayer, Peña fue consultado sobre los sectores políticos y financieros que plantean cambios en el directorio del Banco Central, encabezado por Carlos Carvallo, Peña señaló que la institución tiene un marco institucional diferente al de los ministerios y otros organismos del Poder Ejecutivo.

“El BCP, a diferencia de un ministerio, tiene una institucionalidad que está consagrada en la Constitución. Los cambios, que no son imposibles, pero tienen un mecanismo diferente al cambio que tiene un secretario de Estado o un presidente de un ente”, subrayó.

Lea más: Filizzola exige al BCP detalles sobre la fusión de Ueno Bank y advierte sobre riesgos para los depósitos

Espera una solución técnica sobre Ueno Bank

Peña remarcó que el Banco Central debe encontrar una salida a las dudas planteadas en torno a las operaciones de Ueno Bank y su solvencia, mediante los mecanismos técnicos e institucionales correspondientes.

“Lo que necesitamos es que el BCP encuentre, a través de su trabajo técnico al interior del BCP, los mecanismos de solución y, por supuesto, garantizar cómo dar tranquilidad a toda la ciudadanía”, expresó.

El presidente también fue consultado sobre las exigencias de transparencia e igualdad de condiciones planteadas por Asoban. Al respecto, sostuvo que corresponde a la banca matriz responder a esos reclamos dentro del marco legal.