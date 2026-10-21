Video: continúan las investigaciones fiscales en el caso Red Desinformante

Luego de prestar declaración testifical, el periodista de ABC Color Leonardo Gómez Berniga explicó que su comparecencia se dio en un contexto de colaboración al ser parte del equipo que llevó adelante la investigación que develó el esquema de ataque de este gobierno hacia los críticos.

“Nuestro rol como periodistas no es juzgar a nadie, sino poner a disposición nuestros hallazgos periodísticos con fuentes públicas y verificaciones. Vinimos a colaborar con el trabajo que está haciendo el Ministerio Público para poder llegar a conocer la ruta de las operaciones que existieron detrás de esta estructura”, afirmó.

Dinero de la gente la para campaña sucia

La investigación conocida cómo Red Desinformante comenzó el 26 de abril pasado y abarcó distintas aristas, encontrando que muchas situaciones que se habían negado desde el ejecutivo, efectivamente existieron.

“Estamos hablando de funcionarios involucrados y convenios con entidades binacionales, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú y el PNUD, además de empresas a nivel local e internacional”, recordó Gómez Bérniga.

🔴PERIODISTA DECLARA ANTE LA FISCALÍA SOBRE RED DE DESINFORMACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO



🗣 "Vinimos a colaborar realmente con el trabajo que está haciendo y que nos consta desde el Ministerio Público para poder llegar a conocer la ruta de las operaciones que existieron detrás de… pic.twitter.com/XsKbIIrKPM — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 21, 2026

El periodista detalló que existe una estructura de 14 páginas que se utilizó tanto para difundir propaganda oficial como los programas Hambre Cero, Che Rã Porã, Plan Sumar e incluso los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, como para denostar, criticar o intentar afectar la reputación de personas y civiles.

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La sospecha principal de los investigadores está en el origen de los recursos, ya que se trata de un monto que ronda casi el medio millón de dólares solamente en Meta (Facebook e Instagram) y anuncios en Google y YouTube vinculados a la empresa Digimarketing.

“Hay hilos muy claros que hay que tejer, como la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que hasta el momento no le responde al Congreso Nacional cómo se ejecutaron los millones de dólares de los convenios, quiénes daban las órdenes, los resultados, informes, órdenes de servicio y contrataciones”, recalcó el periodista.

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Una red trasnacional

Asimismo, hizo hincapié en que la estructura no solamente tiene un entramado nacional, sino que hay tanto empresas como personas en el extranjeros que podría tener parte.

“Vimos esta semana cómo la exviceministra de Comunicaciones y parte de su gabinete viajaron a Colombia invitados por una empresa del accionista de Digimarketing, con resoluciones aprobadas por el propio ministro Gustavo Villate”, puntualizó Gómez Bérniga.

“Vinimos a ponernos a disposición de la Fiscalía trayendo una carpeta con más de 100 páginas y 50 artículos publicados, con el respaldo de una ciudadanía interesada en conocer de dónde viene el dinero, cuántos recursos se destinaron y quiénes eran los responsables. Hay preguntas que tienen que responderse, y esperamos que el Ministerio Público haga su labor para que la prensa pueda seguir haciendo la suya”, explicó el comunicador.

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El trabajo de la Fiscalía

Por su parte la agente del Ministerio Público, Marlene González, indicó que aún quedan muchos procedimientos por realizar antes determinar responsables.

“Nosotros tenemos muchísimas diligencias en esta causa. Es importante recordar que somos un equipo de trabajo y luego de cada diligencia realizada nos juntamos y evaluamos qué se podría hacer en consecuencia a lo aportado, como en el caso del señor Leonardo Gómez, que vino a dar una extensa declaración que duró prácticamente toda la mañana”, destacó.

🔴MINISTERIO PÚBLICO INDICA QUE INVESTIGACIÓN SOBRE RED DE DESINFORMACIÓN CONTINÚA EN CURSO



🗣"Es una etapa realmente incipiente, donde estamos nosotros recolectando todo lo que se pueda".

Desde la fiscalía señalaron que la causa cuenta con diversas diligencias pendientes y que… pic.twitter.com/tArj3dwRup — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 21, 2026

También recordó que todo se originó a partir de la declaración testifical de la diputada Rocío Vallejos. “Si me preguntaban antes de que viniera la doctora Rocío Vallejo quién más podía venir a declarar, yo hubiera dicho que ella sería la última. Pero esto justamente surge a raíz de la declaración de ella, entonces mal podría decir que hasta aquí terminan prácticamente las diligencias”, aclaró.

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González concluyó diciendo que la investigación aún está en etapa incipiente y se encuentran recolectando elementos de prueba para corroborar lo qué pasó realmente con relación a la denuncia formulada por un grupo de congresistas y comunicadores víctimas de las publicaciones maliciosas.