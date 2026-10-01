Red Desinformante: declaran parlamentarios opositores víctimas de la campaña sucia

La investigación se originó tras las investigaciones periodísticas publicadas por ABC Color que expuso una estructura de pauta publicitaria en redes sociales a través de páginas como “Despierta Paraguay”, “Sucia Política”, “Paraguay Elige” “En la Tecla” y otras más, orientada a difamar a figuras críticas de la actual administración gubernamental.

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Antes de pasar a su comparecencia y en diálogo con la prensa, el diputado disidente Mauricio Espínola reafirmó su condición de denunciante y víctima directa de la maniobra de amedrentamiento digital.

“No vengo solamente en carácter de denunciante, sino que fui blanco durante este tiempo de 36 anuncios en varias páginas. Los anuncios fueron pagados por intermedio de agencias extranjeras y existen vínculos que la propia prensa fue encontrando con funcionarios de gobierno”, expresó el legislador colorado disidente.

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Espínola advirtió sobre maniobras sospechosas registradas a medida que el caso tomaba estado público. “Muchas de las cuentas, conforme avanzaba la investigación periodística, han sido borradas. Eso es algo muy sospechoso y que corresponde que se investigue. Solicitamos que se determine la presunta utilización de fondos públicos para el ataque a los propios ciudadanos paraguayos, periodistas, políticos, disidentes y empresarios”, solicitó.

🔴 “FUI BLANCO DE 36 ANUNCIOS”: ESPÍNOLA DECLARA POR “CAMPAÑA SUCIA”



⚖️ El senador Mauricio Espínola habló sobre la convocatoria del Ministerio Público en el marco de la investigación conocida como “Campaña Sucia” y recordó que había presentado una solicitud de investigación a… pic.twitter.com/tDChMnv2M8 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 1, 2026

Temor por una “quema de archivos”

Por su parte, el diputado independiente, Raúl Benítez detalló los indicios que conectarían el ataque con la estructura estatal, señalando a la firma colombiana Digimarketing S.A. y a funcionarios del entorno presidencial. “Digimarketing S.A. estaba pagando pauta digital tanto para la campaña sucia contra opositores, disidentes y periodistas, como también financiaba pauta para programas del gobierno como Che Róga Porã y Hambre Cero. Para pautar estos programas institucionales, Meta exige la autorización del Gobierno Nacional, lo que marca un primer vínculo”, denunció.

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También se refirió al nexo estratégico de Jimmy Villaverde. “Aparece Jimmy Villaverde, que fue presentado primero como un simple militante y luego vinculado al staff comunicacional y como community manager del presidente Santiago Peña en campaña. La investigación periodística demostró que Villaverde estaba vinculado a estas páginas de campaña sucia”, aseguró.

El legislador apuntó directamente a fondos de la Itaipú para solventar estas acciones contra las voces críticas. “Existen licitaciones en el Parque Tecnológico de Itaipú para campañas con influencers. Los pedidos de informe que intentamos hacer desde la Cámara de Diputados fueron bloqueados por la mayoría colorada. Necesitamos saber si hubo o no dinero de Itaipú para financiar esto”

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Benítez alertó sobre la urgencia de que la Fiscalía intervenga de forma inmediata en las dependencias estatales para evitar la destrucción de pruebas documentales e informáticas. “Hoy puede existir una quema de archivos en el MITIC. Se eliminaron las páginas cuando esto saltó a la luz; ¿por qué no podría estar habiendo una quema de archivos con los correos institucionales? Necesitamos que se investigue el flujo de entrada y salida de personas y los correos del MITIC”, aseveró.

🔴 “MUCHAS DE LAS CUENTAS YA HAN SIDO BORRADAS”: DIPUTADOS PIDEN INVESTIGAR



⚖️ El diputado Mauricio Espínola acudió ante el Ministerio Público en el marco de la investigación conocida como “Campaña Sucia” y explicó qué elementos puede aportar a la indagatoria.



🗣️ Espínola… pic.twitter.com/3fMpnDQ2bB — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 1, 2026

Un sistema que se renueva

Los parlamentarios denunciaron que el esquema continúa operando aún con la desaparición de las cuentas y páginas señaladas, mediante la creación de nuevas plataformas digitales y el soporte de otras empresas publicitarias.

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La nómina de personas atacadas por la red abarca a dirigentes políticos de la oposición y la disidencia, así como a referentes de medios de comunicación, entre los que figuran: Natalia Zuccolillo, Luis Bareiro, Mabel Rehnfeldt, Oscar Acosta, Benjamín Fernández Bogado y Santiago González. Además de legisladores y referentes políticos como Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre, Miguel Prieto, Kattya González, Celeste Amarilla y los propios comparecientes.

🔴 “¿HUBO DINERO PÚBLICO?”: ESPÍNOLA PIDE RASTREAR EL FINANCIAMIENTO DE LA “CAMPAÑA SUCIA”



⚖️ El diputado Raúl Benítez pidió al Ministerio Público profundizar la investigación sobre las páginas que, según denunció, fueron utilizadas para atacar a periodistas, opositores y… pic.twitter.com/E7Nq9AtSeH — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 1, 2026

La investigación del Ministerio Público deberá determinar las responsabilidades penales, la trazabilidad de los pagos a las agencias extranjeras y si efectivamente se desviaron recursos del erario público para financiar ataques sistemáticos a la disidencia política y a la prensa independiente.