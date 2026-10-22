Chase respalda a Alliana y minimiza el sismo político en Honor Colorado

Durante una entrevista en el programa Mesa con EVP por ABC TV, el senador Natalicio Chase mostró su apoyo al vicepresidente Pedro Alliana y aseveró que corresponde respetar la potestad que siempre tuvo el candidato a presidente para elegir a su compañero de fórmula. Asimismo, lamentó que se busque imponer figuras desde sectores de presión interna.

Chase reconoció que la falta de un acuerdo previo sobre la conformación de la chapa presidencial fue la chispa que desató el reciente sismo dentro del oficialismo. Sin embargo, el legislador se mostró optimista respecto al futuro del proyecto electoral y remarcó que las discusiones acaloradas y las disputas por espacios son ejercicios democráticos habituales en el Partido Colorado.

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Mencionó que la dirigencia no debe asustarse ante el disenso ni ante la posibilidad de ir a una interna fervorosa, afirmando que la gimnasia electoral es precisamente la herramienta que fortalece al coloradismo antes de llegar a los comicios generales.

El derecho a elegir la fórmula y la presión de los gobernadores

Al abordar la postura adoptada por el bloque de administradores departamentales, Chase indicó que los senadores se mantienen al margen de las reuniones del sector, aunque reconoció que los gobernadores ejercen un derecho político legítimo al buscar protagonismo, considerando el peso territorial y los recursos financieros que manejan.

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No obstante, enfatizó que la última palabra sobre quién ocupará la precandidatura a la vicepresidencia, entre nombres que van desde los gobernadores hasta el diputado Raúl Latorre o el ministro Marco Riquelme, debe recaer exclusivamente en Pedro Alliana para garantizar la sintonía en el eventual mandato.

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El parlamentario recordó experiencias históricas donde la falta de afinidad entre el presidente y su segundo a bordo derivó en graves crisis de gobernabilidad, contrastando esos episodios con la buena dinámica que demostró la dupla integrada por Santiago Peña y el propio Alliana.

Para Chase, alterar el método de selección propuesto por el vicepresidente o desconocer su liderazgo para elegir a un hombre de su plena confianza solo servirá para profundizar los conflictos y entorpecer el proceso de consolidación de la chapa con miras al 2028.

Horacio Cartes y la disciplina del partido

Respecto a la figura del titular de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, el legislador sostuvo que se trata de un líder gravitante cuya trayectoria dentro del movimiento es indiscutible. Señaló que pretender buscar un reemplazo inmediato que cubra el espacio de conducción que ejerció durante los últimos años es un error, pero insistió en que el proceso político actual debe avanzar con paciencia.

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Chase descartó las versiones que sugieren que Cartes podría operar en contra del propio partido o respaldar proyectos opositores, calificando esas hipótesis como alejadas de la realidad.

El senador citó además las expresiones de su colega Gustavo Leite para recordar que, más allá de la aspereza con la que se desarrolle la contienda interna, la tradición del coloradismo indica que la facción perdedora terminará abrazando a la ganadora en las elecciones generales.

En ese sentido, ratificó su convicción de que Alliana se impondrá en las primarias y descartó la posibilidad de que exista una fuga masiva de votos colorados hacia la oposición, asegurando que el caudal electoral de la ANR se mantendrá fiel a la lista oficial del partido en las urnas.