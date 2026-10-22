Diputada Jazmín Narváez lanza su precandidatura a gobernadora de Central con apoyo de intendentes

Con el eslogan de “CENTRAL ES DE TODOS !! JAZMIN GOBERNADORA!!”, el diputado peñista Rodrigo Gamarra hizo ayer a través de X el anuncio oficial de la precandidatura a Gobernadora de Central por el oficialismo de la actual diputada Jazmín Narvaez.

“Nos reunimos con 10 de los 12 intendentes colorados electos de Central, cuyos equipos sumaron más de 460.000 votos en las últimas elecciones. En un encuentro de consenso total, expresamos nuestro respaldo a Jazmín Narváez para la Gobernación y conformamos el Comando Electoral de Central, integrado por intendentes, diputados y senadores”, dijo Gamarra.

Presencialmente del encuentro participaron 9 intendentes electos, puntualmente la de Capiatá, Laura Gamarra; de Guarambaré, Oscar Cabrera; de Itauguá, Horacio Fernández; de J. Augusto Saldivar, Marta Ferrari; de Lambaré, “Guido” González; de Luque, “Hugui” Farías; de Nueva Italia, Alcides Gamarra, de Villeta, Juan Luis “Juantri” Gamarra y de Ypané, Gerardo Fariña.

“Acordamos abrir este espacio a todos los dirigentes, concejales y presidentes de seccionales que quieran sumarse, respetando los liderazgos y las aspiraciones de cada sector” y “no se trata de que uno esté por encima de los demás, sino de que todos crezcamos juntos!”, acotó Gamarra.

¿Y los ausentes?

En la fotografía hay notorias ausencias, como del intendente electo de Mariano Roque Alonso y hermano de la diputada colorada oficialista Johana Vega, Julian Vega y del hijo de senador Óscar “Cachito” Salomón e intendente electo de San Lorenzo, Felipe “Felipito” Salomón.

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También, el intendente de Areguá, Julio Trinidad que hasta antes de los acomodos era del equipo del ministro de Desarrollo Social y tesorero de la ANR, Miguel Tadeo Rojas.

Al respecto, Gamarra fue consultado sobre estas ausencias y no cerró las puertas a que eventualmente puedan sumarse a este grupo.

En tal sentido, Gamarra aseguró que “Vega está con nosotros”, mientras que “Felipito está en Europa, le contactamos y tenemos pendiente una conversación con él y lo mismo con Julio Trinidad de Areguá”.

El diputado Gamarra también dijo que están dialogando con los candidatos a intendentes que no ganaron y con los presidentes de seccional.

“Ahora se van a sumar los excandidatos de la lista 1 que no llegaron; ya hay conversaciones avanzadas y, posterior a eso, vamos a llegar a todos los concejales, presidentes de seccional y líderes de todos los distritos, sin distinción. Queremos fortalecer Central y ya no ser furgón de cola de nadie”, afirmó.