San Lorenzo: Felipito Salomón busca el rekutu, pero no cumplió promesa anterior

El cartista Felipe Salomón, quien renunció en junio pasado a su cargo de intendente para poder buscar su reelección, no cumplió a cabalidad con el Plan de Mejoramiento Administrativo prometido a la Contraloría General de la República (CGR).

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Según la reevaluación realizada por el ente contralor el cartista solo llegó al 50% de su plan. Según los documentos en febrero del 2024, la CGR remitió al intendente Felipe Salomón las mejoras que debía implementar en su administración para evitar seguir cometiendo faltas administrativas.

En tanto que, la administración del cartista remitió todo un plan de mejoramiento en el que se comprometía a cumplir con los pasos; sin embargo, solo se llegó a implementar el 50 %, con lo cual obtuvo una calificación baja.

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Prometió, pero no cumplió

Las falencias que no supo subsanar la administración municipal son el control interno que garantice el estricto cumplimiento de las disposiciones legales que rigen para la asignación de viáticos y pasajes, e instruir a los responsables para confeccionar y controlar las planillas.

La institución tenía que publicar los viajes realizados al exterior del país por los funcionarios municipales, el intendente y los concejales y mantener actualizada la página web oficial, sin embargo, no se cumplió.

Pero la problemática de la Municipalidad de San Lorenzo, a cargo de Felipe Salomón no solo es una falta administrativa, sino también de gestión. Basta con dar algunas vueltas por la ciudad para ver que se encuentra en total abandono con calles minadas de baches y regadas con cloaca.

En tanto que en la periferia la situación es peor, la imagen de dejadez se acentúa debido a la basura y a la ausencia total de obras de mejora para los contribuyentes.

La administración municipal está en manos coloradas desde hace más de dos décadas y cada candidato prometió mejoras que nunca se cumplieron periodo tras periodo, así como lo hace Felipe Salomón.