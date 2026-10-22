Lluvias aíslan a comunidades rurales y amenazan cultivos de papa y cebolla

La copiosa lluvia registrada en los últimos días genera preocupación en el distrito de Carapeguá, donde algunas comunidades rurales quedaron aisladas debido a la inundación de los caminos vecinales.

También preocupa el mal estado de los caminos vecinales en las zonas periféricas y el riesgo de pérdida de cultivos de papa y cebolla si persisten las precipitaciones.

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En la comunidad de Franco Isla, ubicada a más de 25 kilómetros del casco urbano, el poblador Justino Franco señaló que la falta de canalización y de mantenimiento vial agrava el problema.

Expresó su esperanza de que la nueva administración municipal, a cargo del ingeniero Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Juntos por Carapeguá), realice inversiones para mejorar la infraestructura vial y evitar que las comunidades rurales queden aisladas cada vez que se registran precipitaciones importantes.

Preocupa la pérdida de papa y cebolla

Las lluvias también generan incertidumbre entre los productores agrícolas, principalmente entre los dedicados al cultivo de papa y cebolla, cuyos bulbos podrían pudrirse por el exceso de humedad en el suelo o verse afectados por hongos.

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El productor de La Colmena, Oscar Koichi Uesugui, advirtió que la continuidad de las precipitaciones podría afectar la cosecha de cebolla, que se encuentra en pleno proceso.

Alfredo Gamarra, productor del Comité Héctor L. Vera, de Ybytymí, manifestó su preocupación por la producción tardía de papa. Señaló que, si persisten las lluvias, parte de la cosecha podría perderse debido a la pudrición de los tubérculos y a la aparición de plagas, lo que ocasionaría pérdidas económicas a los agricultores.

No obstante, las precipitaciones favorecen a otros rubros agrícolas que se encuentran en etapa de crecimiento, como el locote, el tomate, el maíz y el pasto camerún, que reciben el aporte de humedad necesario para su desarrollo.