PLRA: Históricos piden liderar la chapa para el 2028 sin descartar alianza con Miguel Prieto

La convocatoria estuvo a cargo del presidente del PLRA, Alcides Riveros. Aunque se registró la ausencia de Efraín Alegre, asistieron el expresidente de la República Federico Franco, el senador Éver Villalba y numerosos exparlamentarios.

Durante el encuentro, Blas Llano afirmó que la oposición se encuentra ante un escenario favorable similar al del 2008, aunque instó a no repetir viejos errores y a renovar la práctica política dentro del liberalismo.

Lea más: PLRA puede ganar como en el 2008, pero debe evitar mismas torpezas y renovar su política, sostiene Llano

Con vistas a los comicios generales de 2028, Riveros sostuvo que, si bien muchos piden definir ya la candidatura presidencial, el partido debe institucionalizar primero posturas en su Directorio, en la Convención y, finalmente, en las elecciones internas. Añadió que, aunque existe un “líder emergente indudable”, la oposición carece de un proyecto de gobierno estructurado.

Por su parte, el senador Éver Villalba advirtió sobre el escenario político actual al señalar que el Partido Colorado busca ver a la oposición “destruida”, mientras otros sectores opositores intentan mantenerla “debilitada”.

¿Cuál es el balance financiero y político de la conducción liberal?

Riveros presentó un balance del PLRA tras los últimos comicios. Aunque omitió la pérdida de varias intendencias, destacó la victoria en la capital departamental de San Ignacio, Misiones. Detalló que en 2021 la agrupación contaba con 680 concejalías, cifra que se incrementó a 766 ediles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el ámbito financiero, subrayó que los subsidios electorales pasaron de G. 10.000 millones hace cinco años a G. 15.000 millones en el periodo reciente. Asimismo, anunció que jefes municipales electos de forma independiente u opositora en Itanará, Tomás Romero Pereira y Natalio decidieron afiliarse al partido, con lo cual la agrupación suma 64 intendencias y prevé la incorporación de dos más en el corto plazo.

¿Qué proponen los referentes históricos del PLRA sobre la figura de Miguel Prieto?

El debate sumó diversas lecturas estratégicas sobre la figura de Miguel Prieto y el futuro del sector: