PLRA: Históricos piden liderar la chapa para el 2028 sin descartar alianza con Miguel Prieto

La convocatoria estuvo a cargo del presidente del PLRA, Alcides Riveros. Aunque se registró la ausencia de Efraín Alegre, asistieron el expresidente de la República Federico Franco, el senador Éver Villalba y numerosos exparlamentarios.
Durante el encuentro, Blas Llano afirmó que la oposición se encuentra ante un escenario favorable similar al del 2008, aunque instó a no repetir viejos errores y a renovar la práctica política dentro del liberalismo.
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Con vistas a los comicios generales de 2028, Riveros sostuvo que, si bien muchos piden definir ya la candidatura presidencial, el partido debe institucionalizar primero posturas en su Directorio, en la Convención y, finalmente, en las elecciones internas. Añadió que, aunque existe un “líder emergente indudable”, la oposición carece de un proyecto de gobierno estructurado.
Por su parte, el senador Éver Villalba advirtió sobre el escenario político actual al señalar que el Partido Colorado busca ver a la oposición “destruida”, mientras otros sectores opositores intentan mantenerla “debilitada”.
¿Cuál es el balance financiero y político de la conducción liberal?
Riveros presentó un balance del PLRA tras los últimos comicios. Aunque omitió la pérdida de varias intendencias, destacó la victoria en la capital departamental de San Ignacio, Misiones. Detalló que en 2021 la agrupación contaba con 680 concejalías, cifra que se incrementó a 766 ediles.
En el ámbito financiero, subrayó que los subsidios electorales pasaron de G. 10.000 millones hace cinco años a G. 15.000 millones en el periodo reciente. Asimismo, anunció que jefes municipales electos de forma independiente u opositora en Itanará, Tomás Romero Pereira y Natalio decidieron afiliarse al partido, con lo cual la agrupación suma 64 intendencias y prevé la incorporación de dos más en el corto plazo.
¿Qué proponen los referentes históricos del PLRA sobre la figura de Miguel Prieto?
El debate sumó diversas lecturas estratégicas sobre la figura de Miguel Prieto y el futuro del sector:
- Miguel Abdón Saguier: Recordó que, tras la victoria de 2008 con Fernando Lugo, el PLRA falló al no impulsar las reformas estructurales necesarias. Propuso convocar a una Convención Nacional Constituyente para habilitar la segunda vuelta electoral, ofreciendo a la ANR la reelección a cambio.
- Félix Ayala (Padre): Exviceministro de Salud, advirtió que la ANR cuenta con una base de 300.000 funcionarios públicos, por lo que planteó que el PLRA promueva la reducción del Estado y otorgue mayores libertades al sector privado.
- Cándido Vera: Afirmó que el dirigente esteño no posee perfil para la Presidencia y sostuvo que el PLRA sí tiene capacidad de atraer votos colorados. Destacó que en su comunidad ganaron al priorizar la donación de medicamentos y la reparación de calles antes que el gasto en caravanas.
- Bartolomé Ramírez: Exsenador que remarcó que queda menos de un año para definir la hoja de ruta, pidiendo no menoscabar a Prieto como aliado e incluso no descartar pactos con sectores colorados.
- Hugo Fleitas: Extitular partidario que instó a no interrumpir ni truncar un eventual gobierno opositor, tomando como lección lo ocurrido en 2012.
- Luis Manuel “Luchi” Guanes Gondra: Sugirió optar por la figura de la alianza electoral, argumentando que la concertación presenta excesivas complejidades en sus acuerdos.