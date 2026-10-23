Gobierno firma con EE.UU. ceder energía y tierras raras para centros IA

“Hoy, Estados Unidos dio la bienvenida a Paraguay como el vigésimo sexto signatario de la Declaración de la Pax Silica. El Ministro de Relaciones Exteriores, (Rubén) Ramírez, firmó en nombre de Paraguay en una ceremonia en el Departamento de Estado en Washington, D.C., junto con el Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, dando inicio así a la participación de Paraguay en la iniciativa”.

Así refiere un informe oficial del Departamento de Estado en su página web (state.gov). El reporte de la diplomacia de Donald Trump indica que “Estados Unidos y Paraguay reafirmaron su compromiso de aprovechar los minerales críticos y la energía hidroeléctrica de Paraguay para construir una infraestructura de inteligencia superior en América”.

El presidente Santiago Peña festejó el acuerdo en su cuenta en la red X. El mandatario señala que es fruto de su visita oficial exprés a Washington ayer. Señaló que “Paraguay ya no mira la era digital desde afuera”.

“Dejamos de ser consumidores de tecnología para ser productores. Como resultado de nuestra visita a Washington, nos sumamos a Pax Silica, la alianza de naciones confiables que construye la cadena de suministro de la inteligencia artificial, desde la energía y los minerales críticos hasta los centros de datos. Nuestra energía limpia ahora es parte de ese futuro. Más inversión, más empleo y más oportunidades para los paraguayos”, indica el posteo.

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¿Qué es Pax Silica?

Conforme a los datos del Departamento de Estado, Pax Silica es la iniciativa insignia del Departamento de Estado en materia de IA y seguridad de la cadena de suministro, que promueve un nuevo consenso sobre seguridad económica entre aliados y socios de confianza.

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“Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basa en la computación y los minerales que la alimentan. Esta declaración histórica proclama un nuevo consenso en materia de seguridad económica que garantiza que socios alineados construyan el ecosistema de IA del mañana, desde la energía y los minerales críticos hasta la fabricación y los modelos de alta tecnología”, expresó Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

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Declaración de sílice de Pax

“Reafirmamos nuestro compromiso compartido de promover la prosperidad mutua, el progreso tecnológico y la seguridad económica de nuestros pueblos”.

“Reconocemos que una cadena de suministro fiable es indispensable para nuestra seguridad económica mutua. Asimismo, reconocemos que la inteligencia artificial (IA) representa una fuerza transformadora para nuestra prosperidad a largo plazo y que los sistemas fiables son esenciales para salvaguardar nuestra seguridad y prosperidad comunes”.

“Reconocemos que la revolución tecnológica en IA se está acelerando, reorganizando cada vez más la economía mundial y transformando las cadenas de suministro globales. Creemos que el valor económico y el crecimiento fluirán a través de todos los niveles de la cadena de suministro global de IA, generando oportunidades y demanda históricas de energía, minerales críticos, manufactura, hardware tecnológico, infraestructura y nuevos mercados aún por descubrir”.

“Con este espíritu, declaramos nuestra visión compartida de profundizar nuestra alianza económica mediante esfuerzos conjuntos en materia de prácticas de seguridad de las inversiones, infraestructura e incentivos”.

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“Fomentamos los esfuerzos para colaborar en pilares estratégicos de la cadena de suministro tecnológico global, que incluyen, entre otros, aplicaciones y plataformas de software, modelos fundamentales de vanguardia, conectividad de la información e infraestructura de red, computación y semiconductores, fabricación avanzada, logística de transporte, refinación y procesamiento de minerales y energía”.

“Creemos en movilizar el inmenso poder creativo y financiero de la industria privada y el emprendimiento para lograr una mayor prosperidad para nuestros ciudadanos, una nación más fuerte y cadenas de suministro más seguras. Buscamos enfoques y soluciones escalables para la seguridad de la cadena de suministro, aprovechando las fortalezas industriales y tecnológicas complementarias de empresas estratégicas de nuestras respectivas economías”.

“Apoyamos la promoción de un ecosistema compartido y de confianza de desarrolladores y proveedores de IA para revitalizar las industrias tradicionales y abrir nuevos mercados y servicios para la prosperidad duradera de nuestros pueblos”.

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“Creemos que la verdadera seguridad económica requiere reducir las dependencias excesivas y forjar nuevas relaciones con socios y proveedores confiables comprometidos con prácticas de mercado justas. Al mismo tiempo, nos esforzaremos por brindar acceso a socios de confianza a todo el abanico de avances tecnológicos que están transformando la economía de la IA”.

“Comprendemos la importancia de abordar las prácticas no mercantiles que socavan la innovación y la competencia leal. Creemos que la coordinación es esencial para proteger la inversión privada de las distorsiones del mercado derivadas del exceso de capacidad y las prácticas de dumping desleales, y para preservar la igualdad de condiciones para la innovación y el crecimiento. Entendemos la importancia de la cooperación en la aplicación de nuestras respectivas políticas para proteger las tecnologías sensibles y la infraestructura crítica del acceso, la influencia o el control indebidos”.

“En este sentido, pretendemos seguir fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad económica y nacional, incluyendo la adopción de medidas complementarias, según corresponda, para abordar las políticas y prácticas ajenas al mercado y mejorar la seguridad de las inversiones”.

“Nuestro objetivo es construir e implementar redes de información confiables, que incluyan sistemas de tecnología de la información y la comunicación, cables de fibra óptica y centros de datos”.

“Mediante esta cooperación, buscamos una alianza económica integral para construir un orden de seguridad económica basado en la confianza, la complementariedad tecnológica, los intereses compartidos y un compromiso común con un futuro más próspero”.

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