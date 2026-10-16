Perfiles de los posibles candidatos en la mira de Pedro Alliana

En medio de una intensa reconfiguración de fuerzas dentro del Partido Colorado, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, busca consolidar su proyecto a la candidatura presidencial fuera de Honor Colorado con miras a las elecciones del 2028.

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Alliana anunció que este lunes arrancará una serie de encuestas para medir la aceptación popular de tres figuras de su entorno político. Se trata del actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador del departamento de Guairá, César “Cesarito” Sosa; y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

César “Cesarito” Sosa, el gobernador más acaudalado

César Luis Sosa Fariña, conocido popularmente como “Cesarito”, actualmente es el gobernador de Guairá desde el 15 de agosto de 2023 tras imponerse por un amplio margen al candidato de la Concertación, el liberal Luis Silva.

Es empresario y dirigente gremial, Sosa fue durante años un actor influyente dentro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en su filial Guairá, espacio del que llegó a ser presidente antes de dar el salto a la política partidaria de la mano del cartismo.

En el ámbito corporativo, figura como uno de los directivos principales del Grupo CLS, conglomerado fundado por su padre, César Luis Sosa Aguilar y comparte junto a sus hermanas la propiedad de la cadena Sosa Hoteles.

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Según los registros oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), es el gobernador con el mayor patrimonio declarado en todo el país, superando en 2023 los G. 115.838 millones.

Entre sus bienes figuran 31 inmuebles distribuidos en distritos como Villarrica, Mbocayaty, Borja y Saltos del Guairá, una flota de 36 vehículos (compuesta en su mayoría por camiones y acoplados de gran porte) y un hato ganadero valuado en más de G. 3.811 millones.

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Su figura también estuvo en la polémica. En enero de 2026 se viralizó un video que lo mostró aterrizando a bordo de un helicóptero privado en un sector no habilitado de la costanera de Encarnación, lo que generó duras críticas ciudadanas sobre el uso y abuso de priviliegios por parte de la clase política.

Raúl Latorre, un operador y articulador en la Cámara Baja

Raúl Luis Latorre Martínez es actualmente el titular de la Cámara de Diputados y uno de los principales articuladores políticos dentro del Congreso Nacional. Es de profesión médico cirujano por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Latorre proviene de una familia de profesionales de la salud.

Ingresó a la Cámara de Diputados en el año 2018 y logró la reelección para el periodo 2023-2028 por el departamento Capital. Su foja académica incluye además posgrados en Doctrina Social de la Iglesia Católica, Bioética y Derecho Constitucional, sumado a una maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional dictada por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE).

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En el plano ideológico, Latorre se destaca como el rostro visible del ala más conservadora del Partido Colorado, y emite discursos enfocados en la defensa a la familia tradicional y la soberanía nacional.

Recientemente, Latorre se desempeñó como jefe de campaña del candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, quien cayó derrotado ante Soledad Núñez en las últimas elecciones municipales, cediendo el control de la capital a la alianza opositora tras varios periodos de hegemonía colorada.

Marco Riquelme, con perfil gremial y la cuota técnica del Gabinete

Marco Riquelme representa la apuesta por un perfil eminentemente técnico, empresarial y con roce internacional dentro de la terna. Actual ministro de Industria y Comercio (MIC), cargo al que ascendió tras desempeñarse como viceministro de la misma cartera. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Texas Christian University de Estados Unidos y cuenta con un Máster en Administración de Negocios (MBA) expedido por la Universidad Austral de Argentina.

Antes de volcarse al servicio público en la formulación de políticas de atracción de inversiones y expansión de mercados, Riquelme cosechó una trayectoria en el sector privado, donde lideró procesos de optimización operativa como director regional de la cadena multinacional Aldi Inc. en Orlando, Florida.

En el mercado local, es cofundador y director general de Industrial Delights S.A.E. (INDEL SAE), la firma líder en la fabricación y comercialización de galletitas en el Paraguay.

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Su vinculación con el sector productivo se afianzó a través del gremialismo ya que fue presidente de la UIP Joven, vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Unión Industrial Paraguaya y representante activo dentro del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur.