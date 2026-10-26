Blanca Ovelar: “Con la mitad de lo que escuché, creo que Zenaida no puede permanecer un día más”

La senadora Blanca Ovelar (ANR-Añetete) afirmó que Zenaida Delgado no debería continuar en su banca ante la gravedad de las denuncias sobre un supuesto esquema de cobros irregulares a funcionarios del Congreso, conocido como “peaje salarial”. Adelantó que su bancada impulsará la pérdida de investidura y sostuvo que el caso debe resolverse esta semana.

“Con la mitad de lo que escuché, creo que ella no puede permanecer un día más”, manifestó Ovelar al referirse a las acusaciones contra Delgado, quien fue electa por Cruzada Nacional y posteriormente se incorporó al cartismo.

La legisladora consideró que la situación de su colega se volvió insostenible tras la difusión de nuevas denuncias y la presentación de elementos que, según las publicaciones periodísticas, respaldarían los supuestos cobros. Delgado, por su parte, rechazó las acusaciones y anunció acciones legales.

Añetete acompañará la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

Ovelar confirmó que Colorado Añetete acompañará el pedido de pérdida de investidura de Delgado. El anuncio se suma al pronunciamiento del precandidato presidencial Arnoldo Wiens, quien pidió a los senadores de su sector promover la expulsión de la legisladora.

El senador Mario Varela también manifestó que apoyará la iniciativa si se comprueban los hechos denunciados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Creo que la señora no puede permanecer un día más y nosotros, la bancada de Colorado Añetete, vamos a impulsar su pérdida de investidura”, afirmó Ovelar.

Lea más: “Peajes”: Mesa Directiva del Senado impulsa la pérdida de investidura de Zenaida Delgado

La senadora agregó que, si otros legisladores ya iniciaron el procedimiento, su bancada acompañará la iniciativa. No obstante, consideró que la decisión debe contar con el respaldo de la Mesa Directiva del Senado.

Para Ovelar, las denuncias ya no pueden ser tratadas como simples rumores, especialmente después de que trascendieran públicamente acusaciones sobre supuestos cobros a funcionarios y pedidos de dinero a cambio de nombramientos permanentes.

“Es algo realmente vergonzoso”: Ovelar cuestiona a Kobilansky

La senadora también cuestionó al legislador Walter Kobylanski, quien se retiró de la reunión de la Mesa Directiva en la que se resolvió impulsar el pedido de pérdida de investidura y calificó el caso como un asunto de alcoba ajena.

Ovelar rechazó esa interpretación y sostuvo que las denuncias no corresponden al ámbito privado, debido a que involucran presuntos cobros vinculados con el empleo público y el acceso a cargos dentro del Congreso.

“Completamente disparatado, porque estamos hablando de plata pública y de acceso a puestos. Realmente es algo vergonzoso”, respondió cuestionando la actitud de su colega quien fue el único en reunión de la Mesa Directiva que no acompañó la iniciativa de promover una pérdida de investidura contra su colega.

Consultada sobre si Kobylanski no dimensionaba la gravedad de la situación, fue tajante: “No entiende. Es la verdad”.

La senadora cuestionó así la postura de su colega y defendió que el caso sea abordado como un asunto de responsabilidad institucional, antes que como un conflicto personal.

Lea más: Los chats de Zenaida: “Me cobró 15.000.000 por mi nombramiento”, denuncia funcionaria

Ovelar también se refirió a los antecedentes de las denuncias, que, según los cuestionamientos planteados, se remontarían a 2024 sin que se adoptaran medidas oportunas.

La legisladora señaló que, hasta ahora, se argumentaba que no existían pruebas suficientes y que las versiones circulaban principalmente como rumores. Sin embargo, consideró que la situación cambió con la difusión de las denuncias y la aparición de elementos que deben ser investigados.

“Con la mitad de lo que escuché, creo que ella no puede permanecer un día más”, reiteró.

Ovelar descarta reemplazar la expulsión por un permiso

Consultada sobre la posibilidad de que Delgado solicite permiso para apartarse temporalmente de sus funciones, Ovelar sostuvo que esa alternativa no sustituye el procedimiento que, a su criterio, debe seguir el Senado.

“Yo no voy a votar por el permiso. No hay ningún permiso. Acá es pérdida de investidura y expulsión”, afirmó.

La senadora insistió en que el caso debe tratarse con urgencia y que la Cámara debe resolverlo durante esta semana.

La pérdida de investidura, sin embargo, requiere el procedimiento correspondiente y una decisión del pleno del Senado. Las denuncias contra Delgado deberán ser examinadas en las instancias pertinentes, sin que su gravedad sustituya la necesidad de establecer los hechos y las responsabilidades.

Con el respaldo anunciado por Ovelar y Varela, el pedido de expulsión suma apoyo dentro de la disidencia colorada. La atención se concentra ahora en la posición que adoptará el oficialismo frente a una nueva denuncia en contra de una de sus integrantes.