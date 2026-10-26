EE.UU., destaca energía y minerales críticos de Paraguay para “superinteligencia”

“Me enorgullece dar la bienvenida a Paraguay como el 26.º socio en unirse a la Iniciativa Pax Silica. Estados Unidos está creciendo una coalición confiable para construir los chips, alimentar la SI (Superinteligencia) y asegurar las tecnologías que definirán el futuro. Paraguay aporta minerales críticos y recursos hidroeléctricos para construir la infraestructura de SI en las Américas. Juntos, a través de Pax Silica, estamos brindando prosperidad para ambas naciones”.

Así se refirió hoy en un posteo en la red social X, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, del Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EE.UU.), al dar la bienvenida a Paraguay como el vigésimo sexto signatario de la Declaración de la Pax Silica.

La incorporación se concretó el viernes pasado en Washington DC, con la firma del ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

Un informe oficial del Departamento de Estado en su página web (state.gov), indica que “Estados Unidos y Paraguay reafirmaron su compromiso de aprovechar los minerales críticos y la energía hidroeléctrica de Paraguay para construir una infraestructura de inteligencia superior en América”.

Por su parte, el presidente Santiago Peña festejó el acuerdo en su cuenta en la red X. El mandatario señaló que es fruto de su visita oficial exprés a Washington ayer. Señaló que “Paraguay ya no mira la era digital desde afuera”.

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“Dejamos de ser consumidores de tecnología para ser productores. Como resultado de nuestra visita a Washington, nos sumamos a Pax Silica, la alianza de naciones confiables que construye la cadena de suministro de la inteligencia artificial, desde la energía y los minerales críticos hasta los centros de datos. Nuestra energía limpia ahora es parte de ese futuro. Más inversión, más empleo y más oportunidades para los paraguayos”, indica el posteo.

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¿Qué es Pax Silica?

Conforme a los datos del Departamento de Estado, Pax Silica es la iniciativa insignia del Departamento de Estado en materia de IA y seguridad de la cadena de suministro, que promueve un nuevo consenso sobre seguridad económica entre aliados y socios de confianza.

“Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basa en la computación y los minerales que la alimentan. Esta declaración histórica proclama un nuevo consenso en materia de seguridad económica que garantiza que socios alineados construyan el ecosistema de IA del mañana, desde la energía y los minerales críticos hasta la fabricación y los modelos de alta tecnología”, expresó Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

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Países firmantes de Pax Silica