Exasesora de Zenaida Delgado habría replicado esquema de cobros irregulares en IPS y Senado

El fiscal Orlando Paiva explicó que la investigación sobre presuntos cobros por cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS) presenta similitudes con las denuncias relacionadas con el esquema de “peajes” atribuido a la senadora colorada Zenaida Delgado.

Según el agente fiscal, Fátima Agüero habría desempeñado un papel central en la organización de reuniones y en el ofrecimiento de cargos dentro de la previsional, a cambio de sumas de dinero. Aclaró que la senadora no está mencionada en su línea de investigación sobre el caso del IPS.

“En mi investigación, no le tengo mencionada a Zenaida Delgado. Es prácticamente el mismo esquema. En el Congreso, Agüero también realizaba gestiones similares a lo que realizaba en IPS. Prácticamente, cambió de institución en su modus operandi de realizar hecho punible”, dijo.

Paiva integra el equipo fiscal junto con Sandra Ledesma y Sofía Galeano, designados para investigar los hechos relacionados con el presunto esquema de estafa.

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Nueva audiencia preliminar está pendiente

La causa que involucra a 21 personas acusadas por presunta estafa y asociación criminal debe pasar por una nueva audiencia preliminar. Sin embargo, todavía no hay una fecha establecida debido a que siguen pendientes recursos de apelación.

En enero de 2025, el Ministerio Público presentó acusación contra los 21 sospechosos, entre quienes figura Fátima Agüero, exasesora de la senadora Delgado.

En marzo de ese año, el Juzgado Penal de Garantías resolvió elevar la causa a juicio oral y público por el hecho punible de estafa, pero descartó la figura de asociación criminal.

Insistirá en proseguir causa

Ante esa decisión, la Fiscalía planteó una apelación. El recurso derivó en la anulación de la resolución judicial, por lo que debe realizarse una nueva audiencia preliminar para analizar la causa.

Paiva señaló que insistirá ante la Cámara para que se resuelvan los recursos pendientes y el proceso pueda avanzar.

¿Cómo funcionaba el presunto esquema de cobros en el IPS?

De acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados supuestamente ofrecían puestos de trabajo y recategorizaciones en el IPS a cambio de pagos que oscilaban entre G. 1.500.000 y G. 15 millones.

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La investigación sostiene que se realizaban ofertas laborales y se firmaban supuestos contratos sin entregar copias a las víctimas.

Según Paiva, Agüero habría tenido un rol relevante en el ofrecimiento de cargos y en la exigencia de dinero a funcionarios para acceder a puestos o permanecer en ellos.

El agente fiscal sostuvo que la modalidad investigada presentaba similitudes con las denuncias sobre presuntos cobros irregulares en el Congreso, aunque aclaró que la senadora Delgado no forma parte de su investigación sobre el IPS.

¿De qué se acusa a Zenaida Delgado?

Según publicó el diario Última Hora, tres funcionarias denunciaron un presunto esquema de cobros ilegales en el despacho de la senadora colorada Zenaida Delgado.

De acuerdo con los testimonios citados en esa publicación, la legisladora supuestamente exigía a sus funcionarios transferir la totalidad de sus bonificaciones y realizar pagos de hasta G. 100 millones para acceder a nombramientos.

Las denunciantes también señalaron que se habrían gestionado préstamos para asegurar la supuesta recaudación y que existían cobros mensuales de “peajes” vinculados a contratos.

Según los testimonios sobre el esquema denunciado en el Congreso, Agüero habría actuado como nexo para el ingreso de personal y, posteriormente, se habría encargado de llevar notificaciones e intimidaciones extrajudiciales.

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Zenaida Delgado negó acusaciones

La senadora Delgado negó las acusaciones en su contra e incluso las calificó de “mentiras”. Además, anunció que presentará una denuncia penal contra las funcionarias, a quienes —dijo— destituyó de su despacho por supuestamente incurrir en lesión de confianza.

Ante este nuevo escándalo que involucra a la legisladora colorada, su colega Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y la Mesa Directiva del Senado anunció que presentarán, en paralelo, solicitud de pérdida de investidura contra Delgado.