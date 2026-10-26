Prieto dice que será Presidente en 2028 y describe sus capacidades para administrar el país

Tras lograr la desestimación de la quinta causa relacionada con la presunta sobrefacturación asfáltica, correspondiente al año 2020, Miguel Prieto se mostró optimista sobre su proyecto político con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

El exintendente de Ciudad del Este se califica como un perfil capacitado para asumir la conducción del Poder Ejecutivo y aseguró que confía en sus posibilidades de llegar a la Presidencia de la República.

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“Me presento como una persona convencida de que va a ser el próximo Presidente de la República”, afirmó.

“Recibimos una institución quebrada y logramos sanearla”

Ante los cuestionamientos sobre su experiencia en la administración del Estado a nivel nacional, Prieto recordó su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este y sostuvo que la situación del Gobierno central guarda similitudes con la que encontró al asumir la administración municipal.

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“Recibimos una institución quebrada y logramos sanearla sin subir impuestos. Mediante el uso de tecnología, redujimos al mínimo la corrupción y optimizamos los servicios públicos”, manifestó.

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Prieto comparó la administración municipal con la gestión de un “mini-Estado” y defendió su experiencia como una carta de presentación para gobernar el país. Según sostuvo, su objetivo es administrar sin ataduras al sistema político y priorizar las necesidades reales de la ciudadanía.

La oposición aún no define cómo elegirá a su candidato

En relación con la construcción de una candidatura opositora para 2028, Prieto valoró la iniciativa del gobernador Ricardo Estigarribia de promover un diálogo para que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) defina el liderzgo de una chapa opositora. El dirigente destacó la importancia de abrir espacios de conversación entre los distintos sectores políticos y avanzar hacia acuerdos que permitan consolidar una alternativa electoral unificada.

No obstante, reconoció que todavía no existen consensos definitivos sobre los mecanismos para elegir al candidato presidencial de la oposición. Si bien considera que todas las opciones están abiertas, manifestó su preferencia por las encuestas como herramienta para medir el respaldo ciudadano.

“Estoy seguro de que voy a ganar la encuesta, 30 puntos de ventaja a cualquiera”, aseguró.

Asimismo, señaló que evitar enfrentamientos internos que desgasten anticipadamente al bloque opositor es una de las prioridades de cara a los próximos comicios. En ese contexto, planteó la necesidad de construir un amplio consenso antes de ingresar en la etapa decisiva de la carrera electoral.

Las resistencias dentro del Partido Liberal

Prieto también se refirió a las críticas de algunos referentes tradicionales del PLRA, incluidos legisladores y dirigentes que cuestionan su perfil político y sus aspiraciones presidenciales.

“Y ellos tienen todo el derecho del mundo a disentir conmigo, pero a más tardar entre enero y febrero vamos a terminar trabajando juntos todos los de la oposición. Entonces, creo que esto es coyuntural, es temporal”, precisó.

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Al respecto, el dirigente se mostró confiado en que las tensiones puedan disminuir a medida que avance el proceso de diálogo entre los sectores opositores.

Finalmente, Prieto indicó que su principal desafío ahora será trasladar el respaldo que asegura tener a una propuesta nacional capaz de reunir a los distintos sectores de la oposición de cara a las próximas presidenciales.