Alto Paraguay: pobladores rehabilitan camino y cuestionan pedido tardío de declaración de emergencia

Pobladores voluntarios y un equipo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que trabajan desde hace 10 días en el desagote del camino que conduce a Fuerte Olimpo y Bahía Negra y que conecta con la ruta Bioceánica, lograron concluir la tarea. En la tarde de este jueves, si no se producen lluvias, se rehabilitaría esta importante vía luego de 31 días de aislamiento.

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La habilitación del camino será inicialmente solo para vehículos livianos, aclaró Amalio Valdez, quien coordina las tareas del grupo de pobladores. Explicó que la restricción obedece a que los tramos intervenidos necesitan ser cargados con tierra y que se coloquen los tubos para el funcionamiento de los sistemas de desagüe, a fin de evitar que nuevas lluvias vuelvan a inundar estos sectores.

Existe el compromiso de que las máquinas de la Gobernación de Alto Paraguay, que lograron rehabilitar el camino que une a la capital departamental con la localidad de Toro Pampa, continúen trabajando en la carga de tierra. Con la realización de este trabajo se podrá abrir el tránsito a todo tipo de vehículos, especialmente transportaganados y aquellos que distribuyen mercaderías en los comercios de las comunidades.

Iniciativa comunitaria

El equipo liderado por Amalio Valdez, quien se caracteriza por este tipo de acciones comunitarias, comenzó a desagotar los primeros cortes partiendo desde Toro Pampa. Tras esta iniciativa, se sumaron las dos únicas máquinas operables que posee el MOPC en este distrito, gracias a las cuales están culminando los trabajos para permitir la rehabilitación de esta importante vía.

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Lograron desagotar unos 30 kilómetros desde Toro Pampa hasta la zona denominada Búfalo, donde se encontraban los cortes más largos y profundos. Aun así, el deseo de estas personas de volver a contar con un camino transitable fue mayor que el desafío, y el sacrificio y el esfuerzo tienen su recompensa, pues nuevamente se dispone de una vía transitable.

Declaración de emergencia tardía y oportunista

La Cámara de Diputados tratará el próximo martes un proyecto de declaración de emergencia departamental para Alto Paraguay a consecuencia de las intensas lluvias. Este documento aún no cuenta con dictamen de comisiones; aun así, fue incluido en el orden del día y, de seguro, será aprobado a tambor batiente.

Los pobladores de la zona cuestionan este pedido de emergencia, señalando que se realiza de manera tardía, cuando los propios habitantes, primero de forma comunitaria y luego con apoyo de maquinarias del MOPC, consiguieron rehabilitar el camino y romper el aislamiento que afectó a los moradores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Se presume que esta nueva declaración de emergencia, a punto de ser aprobada por los diputados, tiene como finalidad reforzar a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en la provisión de kits de víveres a las familias de la zona, algo que últimamente se viene dando de forma casi permanente en este departamento y que es bien aprovechado por políticos oportunistas, sobre todo en vísperas de las elecciones municipales.

Actualmente, en Alto Paraguay no existen comunidades inundadas, como sí ocurre en el Bajo Chaco. Lo que verdaderamente existe en el Alto Chaco son caminos precarios que no fueron reparados, pese a la millonaria licitación de casi G. 17.000 millones realizada por el MOPC, situación que provocó el aislamiento por más de 30 días de varias poblaciones.

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Se requiere de soluciones reales

En realidad, persiste la carencia en numerosas familias humildes, principalmente en el distrito de Puerto Casado. Sin embargo, esta problemática no se resolverá con el envío permanente de kits de alimentos, sino mediante soluciones reales, como la instalación de empresas que generen fuentes de trabajo.

La repartija de alimentos es una práctica que solo brinda resultados favorables a los políticos de la zona en tiempos de campaña electoral. Para las familias representa una situación humillante, atendiendo a que, al momento de recibir la ayuda, deben posar para fotografías junto al político de turno, como una especie de agradecimiento personal, que luego son divulgadas en redes sociales con el objetivo de ganar adeptos.

El año pasado se aprobaron G. 5.000 millones para la emergencia departamental en Alto Paraguay y, posteriormente, se destinaron casi G. 17.000 millones para la reparación de caminos, trabajos que hasta la fecha apenas alcanzaron un 30% de ejecución en tres meses. Ahora, nuevamente se pretende declarar emergencia en la zona, lo que significará más recursos económicos sin atender de fondo las necesidades de los pobladores, que se arrastran desde hace décadas.