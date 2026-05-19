Sugestiva emergencia en Alto Paraguay a días de las elecciones municipales

La Cámara de Diputados declaró estado de emergencia en el departamento de Alto Paraguay a pedido del cuestionado diputado cartista Domingo “Mino” Adorno, cuya esposa, Silvana Fretes es candidata a intendente del distrito Puerto Casado por el cartismo y su hermano Hilario Adorno (ANR-HC), es intendente, pero debido a su condena por corrupción dejó la administración municipal.

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La declaración de emergencia, llegó más de dos meses tarde, teniendo en cuenta que los pobladores organizados se unieron para reparar los caminos y salir del aislamiento de 30 días en el que estuvieron por las lluvias, mientras las instituciones no dan soluciones reales.

Los pobladores cuestionaron el pedido de emergencia, señalando que se realiza de manera tardía, cuando los propios habitantes consiguieron rehabilitar el camino y romper el aislamiento que afectó principalmente a los moradores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

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Indicaron que esta declaración tiene solo como objetivo reforzar a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)en la provisión de kits de víveres a las familias de la zona, que es bien aprovechado por políticos oportunistas, sobre todo en vísperas de las elecciones municipales.

El parlamentario proyectista Domingo Adorno es uno de los que históricamente se valió de los recursos estatales para hacer proselitismo y ahora nuevamente con la declaración de emergencia se da vía libre a que se flexibilicen las gestiones incluso de las licitaciones.

Esta declaración es extemporánea para la ayuda real, pero “ideal” para el uso de recursos públicos para las elecciones municipales.

El año pasado se aprobaron G. 5.000 millones para la emergencia departamental en Alto Paraguay y, posteriormente, se destinaron casi G. 17.000 millones para la reparación de caminos, trabajos que hasta la fecha apenas alcanzaron un 30% de ejecución.