Lizarella Valiente considera que Zenaida Delgado debe perder su investidura

La bancada de Honor Colorado en el Senado se reunirá este martes a las 11:00 para definir una postura sobre la situación de la senadora Zenaida Delgado, investigada por la Fiscalía por un presunto esquema de cobros irregulares a sus funcionarias.

La senadora cartista Lizarella Valiente señaló que todavía no se había reunido con sus colegas de Honor Colorado para analizar el caso. No obstante, adelantó que participará de la reunión prevista para las 11:00, tras la cual se oficializaría la posición del bloque.

La senadora afirmó que considera adecuado que Delgado se ponga a disposición de la Justicia para dar su versión sobre los hechos investigados. “Yo considero correcto que Zenaida se ponga a disposición de la justicia para que tenga su versión”, manifestó.

Además, anunció que acompañará la pérdida de investidura de su colega, al considerar que se trata de la medida que corresponde ante la situación denunciada. “Es indignante y es totalmente descabellado lo que ocurrió”, expresó al referirse al caso.

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Fiscalía deberá determinar si existió un esquema irregular

Pese a expresar su postura sobre la situación política de Delgado, Valiente evitó confirmar que haya existido un esquema de recaudación irregular, al señalar que esa determinación corresponde a la Fiscalía.

“Yo no quiero ser irresponsable”, afirmó, al explicar que será la Fiscalía la encargada de investigar los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

La investigación apunta a un presunto esquema de cobros irregulares, conocidos como “peajes”, que habría tenido como víctimas a funcionarias vinculadas a la legisladora.

Lizarella Valiente rechaza un eventual permiso para Delgado

Consultada sobre la posibilidad de que la senadora solicite un permiso mientras avanza la investigación, Valiente sostuvo que no considera que esa sea la salida adecuada.

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“Yo no creo que corresponde”, respondió sobre la posibilidad de concederle un permiso a su colega.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que la bancada opte por una suspensión en lugar de la pérdida de investidura, Valiente respondió: “Yo no escuché nada todavía”.