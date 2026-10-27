Petropar: Sindicatos exigen destituciones tras imputación de Eddie Jara

Tras la imputación de Eddie Jara, expresidente de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), por supuesto enriquecimiento ilícito, sindicatos de trabajadores de la petrolera se pronunciaron hoy manifestando su preocupación por impacto del escándalo en la imagen institucional de la firma.

El comunicado sindical argumenta que la situación perjudica “la confianza de los trabajadores y el normal desenvolvimiento de la empresa”.

Los sindicatos piden al presidente de Petropar, William Wilka, la “destitución de los cargos directivos, gerenciales, asesores, jefaturas de unidades, departamentos, comisionados y demás cargos de confianza” que no estén ocupados por “funcionarios de carrera administrativa de la institución”.

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“Consideramos necesario que la actual administración cuente con un nuevo equipo de conducción (...) que permita impulsar las medidas de reorganización, fortalecer los mecanismos de control interno y garantizar una administración eficiente, transparente y comprometida con los intereses de Petropar y el país”, reza el comunicado.

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Los sindicatos advierten que tomarán “medidas gremiales necesarias” si no hay respuestas favorables a su pedido.

Supuesto enriquecimiento ilícito

La Fiscalía imputó a Eddie Jara por supuesto enriquecimiento ilícito al detectar en el patrimonio del expresidente de Petropar casi 5.400 millones de guaraníes que no parecen tener justificación.

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La investigación de la Fiscalía revela grandes brechas entre los ingresos y egresos de Jara durante su periodo como titular de Petropar.

En ese cargo, Jara recibía un sueldo mensual de G. 40.457.649, que subió a G. 44.956.148 en octubre de 2025. Sin embargo, mantenía compromisos crediticios cuyas cuotas mensuales sumaban hasta G. 90.906.604.