¿Quiénes firmaron el pedido de expulsión de Zenaida Delgado y qué alega la acusación?

El pedido de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado fue oficializado con las firmas de legisladores opositores y del colorado Óscar Salomón. El proyecto, presentado a las 13:30, invoca el artículo 201 de la Constitución Nacional por presunto uso indebido de influencias. Mientras se perfilan los votos, los neopeñistas aún no definen una postura sobre el caso que involucra a una de las militantes de su equipo.

El proyecto de resolución fue presentado ante el presidente del Senado, Basilio Núñez, y lleva las firmas de ocho legisladores:

Yolanda Paredes (Cruzada Nacional)

Rubén Velázquez (Yo Creo)

José Oviedo (Yo Creo)

Eduardo Nakayama (PLRA)

Lucía Mendoza (Cruzada Nacional)

Ignacio Iramain (Independiente)

Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana)

Óscar Salomón (ANR), el colorado que acompaña el pedido.

La iniciativa busca que el Senado declare la pérdida de investidura de Delgado y disponga su salida del cargo. La presentación formaliza el pedido, pero no implica que la expulsión esté aprobada.

¿Por qué piden la pérdida de investidura de Zenaida Delgado?

El documento invoca el artículo 201, numeral 2, de la Constitución Nacional, que contempla la pérdida de investidura por uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

Entre los fundamentos se incorporan las denuncias periodísticas de presuntos cobros a funcionarios del Congreso, tanto de bonificaciones salariales como de sumas millonarias que, según los testimonios citados, habrían sido exigidas para acceder a nombramientos permanentes.

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El escrito también menciona supuestas operaciones crediticias para reunir el dinero, pedidos de transferencias y eventuales represalias laborales contra funcionarios que no habrían cumplido con las exigencias denunciadas.

Los hechos deberán ser examinados y acreditados en el ámbito correspondiente. Delgado, según los antecedentes citados en el propio proyecto, negó las acusaciones y anunció acciones penales.

Los votos, bajo la lupa

La presentación del pedido abre una nueva etapa de presión política en el Senado. Mientras los votos se van definiendo, la atención también está puesta en los legisladores neopeñistas, que todavía no terminan de fijar una posición pública sobre el caso.

Mañana la definición será clave para determinar si la iniciativa consigue los respaldos necesarios para avanzar.

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Por ahora, la oficialización del proyecto representa un paso formal en el intento de apartar a Delgado de su banca, pero el resultado dependerá de la postura que adopten los senadores durante el tratamiento.

De forma preliminar ya existirían los 30 votos, números suficientes para expulsar a la tercera senadora ExCruzada Nacional y cartista, y la cuarta en ser expulsada en lo que va del inicio del periodo parlamentario que va del 1 de julio del 2024 al 29 de junio del 2028.