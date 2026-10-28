Denunciantes de esquema de coima temen que oficialismo en el Senado salve a Zenaida

Tres funcionarias del Congreso Nacional que denunciaron públicamente esta semana a la senadora cartista Zenaida Delgado (ANR, Partido Colorado) de exigir pagos mensuales a los funcionarios a su cargo y de pedir pagos de decenas de millones de guaraníes a cambio de nombramientos permanentes se presentaron hoy en el Parlamento para dialogar con la bancada oficialista del Senado.

Según la denuncia, una quincena de funcionarios del Congreso está afectada por este esquema, por el cual - según dijo una de las denunciantes – los empleados son obligados a entregar las bonificaciones que cobran directamente a la senadora Delgado por medio de transferencias bancarias o por medio de dinero en efectivo que la legisladora supuestamente cobra a través de terceras personas.

Además, según las denunciantes - que presentaron grabaciones de audio y capturas de pantallas de supuestas conversaciones por WhatsApp como evidencia de sus afirmaciones -, la legisladora colorada solicitaba pagos que podían ascender hasta 100 millones de guaraníes a cambio de gestionar nombramientos permanentes en el Congreso.

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Luego de la publicación de la denuncia, la senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) anunció que presentará formalmente un pedido de pérdida de investidura contra la senadora Delgado.

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“Ella recibía las transferencias”

Antes de la reunión con la bancada oficialista del Senado, una de las denunciantes, Lidia González, conversó con medios de comunicación ante los cuales ratificó la denuncia y negó afirmaciones hechas por la senadora Delgado, quien dijo que las transferencias eran solicitadas por su expareja, Gustavo Vera Santander.

“A mí Gustavo nunca me pidió dinero”, dio González. “No tengo temor a que mi teléfono se investigue, ella recibía las transferencias”.

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Dijo contar con mensajes en los que la senadora Delgado “pide colocar con cargos a su peluquera, a su maquilladora” y agregó que cada uno de esos cargos recibía un “plus” a su salario que la senadora cobraba.

A pesar de la evidencia presentada, González dijo creer que el oficialismo “salvará” a Delgado debido a que a esta no le conviene perder un voto con la expulsión de una de sus integrantes.

Galaverna: “Si se confirma”, corresponde pérdida de investidura

También antes de la reunión de bancada conversó con medios de comunicación el senador cartista Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna (ANR), quien dijo que una decisión sobre el caso de la senadora Delgado será tomada “en bloque” por la bancada.

“Vamos a analizar todas las pruebas y el libelo acusatorio”, dijo.

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Si bien no quiso adelantar una posible postura de la bancada, opinó que “si se confirma” lo denunciado, “corresponde la pérdida de investidura” de Delgado.