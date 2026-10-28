EE.UU. destaca a Paraguay como un socio estratégico para inversiones y alianzas

Este miércoles, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, calificó la reciente visita del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, como “emblemática” para consolidar la asociación estratégica construida bajo la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Alter precisó que esta iniciativa se enmarca en la visión de política exterior del secretario de Estado, Marco Rubio, enfocada en lograr que EE. UU. y sus “aliados estratégicos” en el mundo sean más seguros, más fuertes y más prósperos, incluyendo así a Paraguay.

Otro punto que destacó la actividad diplomática en la que el presidente Santiago Peña y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, viajaron a Estados Unidos para mantener reuniones de alto nivel con el secretario de Estado y el director de la CIA.

En materia de seguridad, Alter destacó tres anuncios concretos concretados por el vicesecretario Landau y las autoridades nacionales, entre los que se destacan la intercepción aérea, controles migratorios y también asistencias técnicas.

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“Acuerdo 123″ entre EE.UU. y Paraguay

Entre los ámbitos de fortaleza, Alter confirmó que el vicesecretario Landau entregó el primer borrador de un “Acuerdo 123”, formulado al amparo de la Ley de Energía Atómica de EE.UU. de 1954.

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Este documento representa el paso siguiente al memorando de entendimiento firmado en Washington por el ministro paraguayo y Marco Rubio. Alter indicó que no existe una fecha o cronograma predeterminado para concluir las negociaciones, aunque existe el compromiso de avanzar fluidamente.

A la par, también se concretaron iniciativas comerciales relacionadas con infraestructura tecnológica y minería. La cooperación bilateral contempla la participación de empresas extranjeras en el desarrollo de centros de procesamiento de datos y la exploración de minerales críticos.

“Nuestro propósito con esta colaboración es acompañarle a Paraguay en su propio proceso soberano de evaluar esta tecnología. Es decir, cada país tiene decisiones soberanas para tomar en cuanto a los tipos de electricidad que quiere utilizar para potenciar su economía”, agregó.

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Materia de seguridad

Ante la pregunta sobre la llegada de un asesor antiterrorista del Departamento de Estado con alcance regional, Alter insistió en que no se trata de un “agente” operativo, policial ni militar, sino de un funcionario civil experto que prestará asesoramiento técnico para la elaboración de políticas de seguridad.

Aclaró que, si bien Paraguay no sufrió atentados directos como los registrados en los años 90 en la AMIA o la Embajada de Israel en Buenos Aires, la principal prioridad defensiva en el país es frenar el financiamiento al terrorismo mediante la persecución del narcotráfico y el contrabando.

Al ser consultado sobre por qué se eligió Asunción sobre Buenos Aires o Brasilia, afirmó que la decisión responde a la “enorme confianza” mutua y al alineamiento entre ambos gobiernos, ya que según resaltó, existe como un “momento de oro” en la relación bilateral.

También confirmó que los acuerdos de seguridad incluyen cláusulas operativas que permiten a cualquiera de las partes a rescindir el convenio si así lo notifican.

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Inversión económica

En el ámbito económico, Alter habló sobre anuncios comerciales orientados a fomentar la prosperidad bilateral. Uno de ellos es el contrato de compra de potencia eléctrica (PPA) entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el consorcio paraguayo-estadounidense formado Araico y Crusoe por un total de 286 MW de electricidad.

Alter remarcó que este emprendimiento posee el potencial de constituirse en la mayor inversión privada en la historia de Paraguay, pudiendo alcanzar hasta 12.000 millones de dólares, una cifra que representaría cerca del 25% del PIB estimado de Paraguay en 2025.

El segundo anuncio se dio en el sector de la minería de minerales críticos, donde la empresa Uranium Energy Corp (UEC), cotizada en la Bolsa de Nueva York, confirmó un plan de inversión superior a los 10 millones de dólares para el desarrollo de activos de uranio en el país.

El diplomático también aseguró que la embajada no interviene en las negociaciones binacionales -como Itaipú- ni en las cláusulas específicas, limitándose a acompañar a los inversores y facilitar contactos.

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Declaración “Pax Silica”

Otro de los puntos abordados por el diplomático fue referente a la iniciativa Pax Silica, que durante su gira por Washington, el canciller paraguayo suscribió la declaración.

Con esto, Paraguay se convirtió en la nación número 26 en sumarse a la red internacional impulsada por EE. UU. para el desarrollo responsable de la “superinteligencia artificial”.

Alter precisó que se trata de una declaración de principios sobre estándares tecnológicos compartidos, sin vencimiento ni compromisos de cesión de recursos.

Finalmente, ante la falta de un embajador titular de Estados Unidos en Paraguay, Alter explicó que prefiere enfocarse en los aspectos que concentran su gestión mientras el Senado norteamericano procesa la confirmación del candidato nombrado. “Hay cosas en la vida que nosotros podemos controlar y cosas que no”, subrayó.

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