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Política
28 de octubre de 2026 - 19:49

Ejecutivo hará capacitación “anticorrupción” a nuevos intendentes y ediles

Javier Giménez y Camilo Benítez
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez (izq.) y el contralor Camilo Benítez, anunciaron hoy que la próxima semana se llevará a cabo una jornada de capacitación dirigida a intendentes, concejales y gobernadores de todo el país.Gentileza

El Ejecutivo y la Contraloría capacitarán a intendentes, concejales y gobernadores tras comprobarse que el 90% de los municipios falla en control interno. La actividad busca reforzar la transparencia y gestión. Enterate de la fecha y el lugar del evento.

Por ABC Color
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El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, y el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, anunciaron hoy en rueda de prensa en Mburuvicha Róga, que se llevará a cabo la denominada Jornada Nacional de Integridad y Gestión Municipal “Gobernar bien desde el primer día”.

El evento está previsto para el viernes 6 de noviembre, de 07:30 a 16:00, en el COP Arena de Luque. La actividad está dirigida a 263 intendentes, 2.781 concejales y a los gobernadores de los 17 departamentos del país, con el objetivo de fortalecer la gestión pública, la transparencia y la coordinación entre las instituciones, señalan los datos oficiales.

Los 263 intendentes electos en las elecciones del 4 de octubre pasado, asumen el martes 3 de noviembre.

Sobre el punto, el presidente Santiago Peña posteó en la red social X, que, junto a la Contraloría General de la República y las instituciones miembros del Consejo Nacional Anticorrupción, “brindaremos a intendentes y concejales de todo el país las herramientas necesarias para una administración transparente y responsable”. ”Trabajando unidos, construimos municipios más prósperos al servicio de la gente", señala el posteo.

El ministro Javier Giménez informó que la jornada, cuya apertura estará a cargo del presidente Peña, reunirá a autoridades de los distintos poderes del Estado y representantes del Consejo Nacional Anticorrupción. Durante la mañana, ministros y autoridades del Ejecutivo abordarán temas relacionados con seguridad ciudadana, gestión presupuestaria, gobierno digital, desarrollo productivo y contrataciones públicas.

Por su parte, el contralor Camilo Benítez informó que el evento tendrá un “enfoque preventivo” y valoró “la importancia de proporcionar herramientas prácticas a las autoridades locales” desde el inicio de sus mandatos. Señaló que la capacitación permitirá fortalecer los conocimientos sobre declaraciones juradas, control interno, transparencia activa y rendición de cuentas, aspectos fundamentales para prevenir irregularidades en la administración municipal.

La actividad surge de una iniciativa del Consejo Nacional Anticorrupción.

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Contralor alerta falta de capacitación de intendentes

En un momento de la rueda de prensa, el contralor Camilo Benítez recordó la reglamentación que se establece para intendencias grandes, medianas y chicas. Indicó que, en la mayoría de las veces, los jefes comunales cometen actos impropios debido a la falta de capacidad del intendente.

“Por eso vemos nosotros esto con muy buenos ojos, de hacer un día, una jornada de capacitación, para que los intendentes puedan tener las herramientas, especialmente aquellos que quieren hacer bien las cosas, que sepan que tienen que presentar una declaración jurada, cómo se presenta, en segundo lugar, cómo se rinden cuentas a la Contraloría, cómo funciona el régimen de control interno. Ustedes saben que en Paraguay, todos los años, nosotros evaluamos el modelo estándar de control interno”, expresó.

Benítez puntualizó que el 90% de las intendencias tienen una calificación aplazada en control interno. Calificó la situación de gravísima. Dijo que es el “caldo de cultivo” para que se cometan actos impropios. “Pero mucho pasa por desconocimiento (de los intendentes). Por eso les vamos a dar un modelo especial, acerca del modelo estándar de control interno”, manifestó.

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También, el contralor indicó que en la jornada se recalcará sobre los mecanismos de rendición de cuentas en el uso de recursos de royalties y las transferencias del Ministerio de Economía.

También, el contralor recordó que hay municipios que tienen cuentas bloqueadas porque no pagan la dieta a los concejales. Añadió que en el Paraguay se tuvo una visión de represión.

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“Es decir, que la corrupción se lucha auditando, denunciando, imputándole a la persona que comete actos de corrupción y que se vaya a la cárcel. Esa es la metodología tradicional y debe mantenerse ese sistema”, expresó el contralor.

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