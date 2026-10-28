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Política
28 de octubre de 2026 - 16:23

Jesús de Tavarangüé : Fiscal cuestionado anuncia apelación

Agente Fiscal Luis Albertini de Encarnación.
Luis Albertini, fiscal. Sergio González

El fiscal Luis Albertini anunció que apelará la sentencia que condenó a 2 años y seis meses de cárcel al intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR), por el hecho punible de lesión de confianza.

Por ABC Color
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Según Luis Albertini, agente del Ministerio Público, los jueces de Sentencia no consideraron pruebas relevantes durante el juicio, como algunos testimonios y documentos vinculados con los contratos de obras públicas.

El fiscal manifestó que los magistrados Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, ningunearon varias pruebas importantes, entre ellas los casos de un proyectista que también figuró como constructor y de un contratista que denunció la utilización de sus facturas.

Lea más: Tribunal condena a intendente de Jesús de Tavarangüé y cuestiona labor del fiscal

El Tribunal de Sentencia en su fallo indicó que el fiscal tomó como base de su imputación y posterior acusación el informe final de la Contraloría General de la República, sin realizar ningún tipo de investigación o constatación.

“No hubo un trabajo intelectual del Ministerio Público”, afirmaron los magistrados.

Víctor Garay Olmedo en traje oscuro con corbata verde, discutendo con un colega de chaqueta oscura en una mesa de madera.
Víctor Garay (der.), intendente de Jesús de Tavarangüé y el Abg. Federico Hetter.

Tribunal redujo perjuicio patrimonial

A criterio del fiscal Albertini, el Tribunal de Sentencia, al no considerar las pruebas, redujo drásticamente el perjuicio patrimonial ocasionado por el intendente Víctor Garay, de G. 2.443 millones a solo G. 129.372.728.

Lea más: Fiscalía pide condena a 6 años de cárcel para intendente itapuense

Sobre los cuestionamientos que hicieron los jueces a la investigación fiscal, Luis Albertini insistió en que el Tribunal de Sentencia lamentablemente no valoró varios elementos de prueba presentados durante el juicio oral.

El agente del Ministerio Público indicó que apelará la sentencia e insistió en que se debe condenar a 6 años de cárcel al jefe comunal de Jesús.

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