Jesús de Tavarangüe: Bodega suministraba “materiales de construcción”, declaró ex intendenta

Continúa el juicio oral y público contra el intendente de Jesús de Tavarangüe, Víctor Garay (ANR), acusado por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 2.440 millones en el periodo fiscal 2022 de los fondos especiales otorgados a los municipios para obras y preservar el patrimonio cultural por las leyes 5255/14 y 6145/18.

La actual concejal y quien por tres meses fue intendenta interina, Idilia Peralta (ANR) declaró que cuando estuvo a cargo de la gestión municipal se percató de varias desprolijidades administrativas realizadas por Víctor Garay, por lo cual presentó una denuncia.

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Lo más llamativo de su declaración fue que confirmó que empresas de maletín fueron creadas para desplumar al municipio.

Bodega proveyó de materiales de construcción

Dijo que, tras hacer un “cruzamiento de datos” entre las supuestas firmas adjudicadas con las obras figuraban personas de la comunidad que no tenían empresas constructoras, sino que se dedicaban a otros rubros como la venta de bebidas alcohólicas y gasificadas.

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“Cuando comenzamos a verificar encontramos que la proveedora a nombre de Sonia Brítez, tenía una bodega, pero supuestamente suministró materiales de construcción. Emprendimiento Godoy, que ganó la construcción de varios tramos, su propietaria es una docente de la comunidad”, dijo Idilia Peralta.

Usaron facturas ajenas

También declaró la arquitecta Laura María Bonet, quien confirmó que la Municipalidad de Jesús utilizó su nombre para emitir facturas y pagos por supuestas fiscalizaciones de obras, sin su consentimiento. Indicó que cuando las facturas fueron emitidas ella ni siquiera había defendido su tesis para obtener su título de arquitecta.

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La profesional explicó que tuvo conocimiento de la irregularidad recién cuando le hicieron llegar el informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, en donde en el descargo de la Municipalidad de Jesús se presentó su supuesta factura para justificar el pago de G. 73 millones.

Esta versión fue respaldada por la edil Peralta, quien manifestó que la arquitecta también presentó una denuncia por uso indebido de sus datos.

Peralta también confirmó que se detectaron facturas de otras personas dedicadas a otros rubros por más de G. 350 millones y que eso se presentó como prueba ante el Ministerio Público.

Indicó que, debido a la mala gestión, se cortó el desembolso de dinero a la Municipalidad de Jesús y a consecuencia a eso no se pudieron hacer las refacciones que necesita el antiguo templo.

Confirmó que durante el 2022 la administración de Garay recibió G. 4.000 millones como recursos especiales, que encontró respaldo documental por G. 2.500 millones, pero que no sabe qué pasó del resto del dinero.